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Başkan Kavuş: “Sağlık kahramanlarımıza minnetimizi verdiğimiz destekle gösterdik”

İHA

Başkan Kavuş: “Sağlık kahramanlarımıza minnetimizi verdiğimiz destekle gösterdik”

Sağlık çalışmaları ve çalışanlarına her daim destek verdiklerini ifade eden Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tüm sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.
Sağlık yatırımlarını her zaman önemseyen ve önceleyen Meram Belediyesi, sağlık çalışanlarına destek vermekten de bir an olsun geri durmadı. Belediye, özellikle kovid19 pandemisiyle mücadelede en ön cephede savaş veren sağlık kahramanları için tüm imkanlarını adeta seferber etti. Bu çerçevede Tenzile Ana Hasta Konuk Evi’nin kapılarını, daha salgının başladığı ilk günlerde sevdiklerini virüs tehlikesinden uzak tutmak için evlerine gidemeyen sağlık çalışanları için açtı. Konuk Evi, bugüne kadar büyük özveri ve fedakarlıklarla çalışan sağlıkçılara otel konforunda ev sahipliği yaptı.
Meram Belediyesi, öte yandan da bir başka örnek çalışmaya imza atarak bünyesindeki Emekli Konaklarını sağlık çalışanları ve filyasyon ekipleri için tahsis etti. Belediyeye ait Kovanağzı Sosyal tesisi ve Gödene Emekliler Lokali sağlık ekipleri için toplanma ve koordinasyon merkezi haline getirilerek çalışanların kullanımına açıldı. Bu merkezler 600 filyasyon ekibi için özellikle soğuk kış günlerinde önemli yararlar sağladı. Meram Belediyesi ve Başkan Mustafa Kavuş, çeşitli programlarla da sağlık çalışanlarına destek verdi. Bu programlarda sağlık ekiplerinin kesintisiz iletişim sağlayabilmeleri adına onlara powerbank hediye edildi. 12 Mayıs Hemşireler Günü ve Hemşireler Haftası programlarında da, Meram Eğitim ve Araştırma ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde çalışan hemşirelere de gösterdikleri fedakarlığın bir nişanesi olarak 1332 Cihadiye Yüzüğü’nün kopyaları armağan edildi. Dünya tarihinde eşine az rastlanan zaferlerden biri olan Çanakkale Zaferi’nde büyük kahramanlık gösteren hemşirelere verilmiş olan bu yüzüklerle Çanakkale’den bir asır sonra aynı kahramanlığın bir benzerini gösteren hemşirelere duyulan minnettarlık ifade edildi. Bunların yanı sıra Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sık sık yaptığı ziyaretlerle de bu zorlu süreçten geçen sağlık kahramanlarına moral ve destek verdi.

"Sağlık çalışanlarımıza minnettar ve müteşekkiriz”
“Gerek pandemi öncesinde gerekse pandemi sonrasında manen dualarımızla madden de desteklerimizle sağlık kahramanlarımızın daima yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” diye konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tüm sağlık çalışanlarının bu zorlu süreçte gösterdikleri büyük özveri, fedakarlık ve yoğun emekle takdiri ve teşekkürü hak ettiğini belirtti. Gösterdikleri bu fedakarlıklardan dolayı millet olarak kendilerine minnettar ve müteşekkir olduklarını ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, “Milletin her bir ferdinin sağlığı adına canlarını hiçe saydılar. Pek çok meslek arkadaşlarını da kaybettiler ama bu bile onları yıldırmadı. Gösterdikleri bu fedakarlıklığın yanında onlar için ne yapsak azdır. Ama bu süreçte elimizden geleni yapmaktan geri durmadık. Nerede bir ihtiyaç duysalar orada var olmaya, dertlerine derman olup ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Verdiğimiz desteğin onlara yardımcı olduğunu görmek bir açığı kapattığını görmek ya da en azından onlara moral verdiğini görmek bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bugün bu vesile ile bir kez daha şunu tekrar etmek istiyorum; iyi ki varsınız. Sizlerle milletçe gurur duyuyoruz. Tüm bu şükranlık duyguları içinde tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, her birine ve ailelerine sağlık ve afiyet diliyorum” dedi.

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