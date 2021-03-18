Konyaspor'da 3 oyuncu sakat, 5 isim de ceza sınırında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Adem YILDIZ/KONYA, (DHA) SÜPER Lig'in 31'inci haftasında pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak İttifak Holding Konyaspor'da, maç öncesi 3 oyuncunun sakatlığı sürerken, 5 oyuncu da sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Kasımpaşa ile 1-1 beraber kalan Konyaspor, 31'inci haftada 21 Mart Pazar günü saat 13.30'da Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Konyaspor, sahasında oynanacak maçtan 3 puan çıkarmayı hedefliyor.

3 OYUNCUNUN SAKATLIĞI SÜRÜYOR

Yeşil-beyazlıların Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanına, takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Barış Yardımcı, Maric Anicic ve Alper Uludağ katılamadı.

5 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Konyaspor'da ayrıca sarı kart sınırında bulunan Kravets, Guilherme, Skubic, Diomande ve Rahmanovic Alanyaspor maçında kart görmeleri halinde, 32'nci haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek. DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-03-18 15:57:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.