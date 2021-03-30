Konyaspor, Erzurumspor maçında 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor

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Adem YILDIZ/KONYA, (DHA) -SÜPER Lig'in 32'nci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak İttifak Holding Konyaspor hazırlıklarını sürdürüyor. 2 oyuncunun Erzurumspor maçında forma giyemeyeceği Konyaspor'da, sakatlığı devam eden 5 oyuncunun tedavisi sürüyor.

Yeşil-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında 4 Nisan Pazar günü saat 13.30'da Erzurumspor ile Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Kayacık Tesisleri´nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlarda bulunan 8 oyuncularla birlikte tedavilerine devam edilen Alper Uludağ, Marin Anicic, Musa Çağıran ile Ozan Can Oruç katılmazken, Marko Jevtovic takımdan ayrı çalıştı. Konyaspor, Erzurum da 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-03-30 17:22:13



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