Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 35. haftasında Konyaspor, Kayserispor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Bütüçi'nin sert şutunu kaleci Doğan kornere çeldi.

18. dakikada Bütüçi’nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasında Jevtovic'in kafa vuruşu yandan dışarıya çıktı.

29. dakikada Kayserispor’un sol çaprazdan paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Kvrzic’in uzaktan yaptığı vuruş auta gitti.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Şansalan xx, Kamil Çetin xx, Candaş Elbil xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Adil xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Jevtovic xx, Sekidika xx, Amir xx, Milosevic xx, Bütüçi xxx, Cikalleshi x

Yedekler: Erten, Volkan, Oğuz Kağan, Shengelia, Kravets, Barış, Diomande, Musa, Rahmanovic, Daci

Teknik Direktör: İlhan Palut

Kayserispor: Doğan xxx, Kvrzic xx, Uğur xx, Kolovetsios xx, Aziz xx, Lennon xx, Attamah xx, Avramovski xx, Pedro Henrique x, Muğdat xx, Luckassen xx

Yedekler: Lung, Paz, Ramazan, Sapunaru, Melih, Yasir, Sabovic, Muhar, Alibec, Maglica

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

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