Kuyumcudan 'hakkını helal et' diyerek bilezik alıp kaçan şüpheli yakalandı (2)

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SERBEST BIRAKILDI

Konya'nın Ereğli ilçesinde, girdiği kuyumcu dükkanında fotoğrafını çekip, annesine atacağını söylediği 3 bileziği iş yeri sahibine "Hakkını helal et" dedikten sonra alıp, kaçan Arif A., mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2021-04-21 17:54:46



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