Pencereden girdikleri evden motosiklet çaldılar; biri yakalandı diğeri aranıyor 

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, gece pencereden girdikleri evden motosikleti çalan şüphelilerden M.D., polis ekiplerince yakalandı. Firari diğer şüpheli ise her yerde aranıyor.
Olay, pazartesi günü saat 02.00 sıralarında, Ulukapı Mahallesi'nde meydana geldi. Evin penceresinden içeri giren 2 hırsızlık şüphelisinin motosikleti çaldığı ihbarı üzerine polis, çalışma başlattı. Çevredeki mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin motosikletle Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine gittiğini belirledi. Araştırmasını sürdüren polis, şüphelilerden M.D.'nin dün yeniden Seydişehir'e geldiğini saptadı. Düzenlenen operasyonla M.D., gözaltına alındı. Çaldıkları motosiklet de Emirdağ'da ele geçirildi. Polis, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar Coşkun
2021-04-29 13:36:29
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.