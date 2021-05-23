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Konya’da belediyenin 50 bin liralık demirini çalan hırsızlar yakalandı İnşaattan 300 kilo demir çalmak isterken kovalamacayla yakalanan hırsızlık şüphelileri başka olayın da faili çıktı

İHA

Konya’da belediyenin 50 bin liralık demirini çalan hırsızlar yakalandı İnşaattan 300 kilo demir çalmak isterken kovalamacayla yakalanan hırsızlık şüphelileri başka olayın da faili çıktı

Konya’da inşaattan yaklaşık 300 kilo demir çalmak isteyen hırsızlar, polis ekipleriyle yaşanan kovalamacanın ardından demirlerle birlikte suçüstü yakalandı. Şüphelilerin belediyenin 50 bin liralık demir hırsızlığı olayına da karıştıkları öğrenildi.
Olay, merkez Meram ilçesi Aymanas Mahallesi Abdürreşit Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaattan demir çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. Kaçan şüpheliler, Meram Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri ve Meram Devriye Ekipler Amirliği tarafından yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli K.A. (20) ve M.A.'nın (27) sorgularında demirleri çaldıklarını itiraf ettiği ve Meram Belediyesi'nden 50 bin liralık demir hırsızlığına da karıştıkları öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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