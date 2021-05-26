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Torosların eteğindeki İvriz Çayı'na bu yıl kaynağından su akmadı 

DHA

Torosların eteğindeki İvriz Çayı'na bu yıl kaynağından su akmadı 


Atilla ATMACA/EREĞLİ, (Konya)(DHA)KONYA'nın Halkapınar ilçesinde UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan İvriz Kaya Anıtı'nın önünden geçen İvriz Çayı'na, Toros Dağları'nın derinliklerinde biriken kar sularıyla beslenen pınardan, bu yıl hiç su akmadı. Her yıl mayıs aylarında akmaya başlayan su, İvriz Baraj Göleti'nde birikip Ereğli Ovası'ndaki yaklaşık 400 bin dekarlık tarım alanının sulanmasını sağlıyor.  
Toros Dağları'ndan gelen suyu aynı adı taşıyan İvriz Barajı'na taşıyan çay, dağın derinliklerinden gelen kar suyunun aktığı kaynaktan her yıl mayıs ayı ortalarında akım başlıyor ve ağustos ayı sonlarına kadar devam ediyor. Ancak bu yıl pınardan hiç su akmadı. Sadece başka bölgelerden yer altından çıkan debisi az sular, çay kanalıyla İvriz Baraj Göleti'nde birikti. 
400 BİN DEKARLIK TARIM ARAZİSİ SULANIYOR 
Yağmur ve kar suları hariç, İvriz ve Deli Mahmut çaylarından akan sular sayesinde 80 milyon metreküp su toplama hacmine sahip barajda, nisan ve ağustos ayları arasında biriken 180 ila 200 milyon metreküp arasındaki su ise bölgedeki yaklaşık 400 bin  dekarlık alanın sulanmasını sağlıyor. Bu yıl bölgedeki kuraklık nedeniyle ise sadece yaklaşık 46 milyon metreküp su birikmiş durumda ve bu suyun da 16 milyon metrekübü şu ana kadar tarımsal sulamada kullanıldı.  
İVRİZ KAYA ANITI'NIN ÖNÜNDEN GEÇİYOR
İvriz Çayı'nın en büyük özelliği ise UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde  yer alan İvriz Kaya Anıtı'nın önünden geçmesi. Geç Hitit döneminin önemli eserleri arasında yer alan kaya anıtı üzerinde Arami, Asur ve Frig etkileri de gözlenmekte. Doğal bir güzelliğine sahip olan kaya anıtı, dünyada tarım üzerine yapılan tek kaya anıtı olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 3 bin yıllık tarihi olan kaya anıtı bereketi simgeliyor.
TARLADAKİ ÜRÜNLER ZARAR GÖRDÜ
Bereketi simgeleyen kaya anıtının bulunduğu alandaki çaya bu yıl su akmaması çiftçiyi endişelendirdi. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Toros Dağları'nın derinliklerinde biriken kar sularının aktığı pınardan belki de tarihte ilk kez su akmadığını söyledi. Çelik, ''Burası dünyada ilk tarımın yapıldığı yer olan İvriz Kaya Anıtı'nın bulunduğu bölge ve bu pınardan belki de tarihinde ilk kez su akmadı. Toros Dağları yüksek olduğu için biriken kar suları, bölgemizin tarım arazilerinin sulanmasını sağlıyordu'' dedi. 
Suyun akmaması nedeniyle tarlada ekili ürünlerin zarar gördüğünü ifade eden Çelik, ''Buradan akan su, Ereğli Ovası'ndaki yaklaşık 400 bin dekar alanın sulanmasını sağlıyordu. Hatta su fazla olduğu için barajın taşmaması için zaman zaman tahliye işlemleri yapılıyordu.  Ancak bu yıl barajda su yok,  ürünler su olmayınca fazla yetişmedi. Bu nedenle de ekili alanların yüzde 50'sindeki ürünler sökülmeye ve tarlalar yeni ekim için hazırlanmaya başladı.  Çiftçimiz mağdur, Devletin desteğine ihtiyacımız var'' diye konuştu. 
Bölge halkından Hüseyin Özdemir (62) ise, ''20 yıldır buraya gelip gidiyorum. Burası Allah'ın bir nimetiydi. Buradan buz gibi su akıyordu.  Akıntıdan karşıya yürüyerek geçilmediği için köprüler yapmışlardı. Ama bu yıl çay kuru. Çayın bu şekildeki kuru halini biz ancak sonbaharda görüyorduk'' dedi. 
 DHA-Genel Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA
2021-05-26 11:56:19

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