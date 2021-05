Aşı ve tam kısıtlama etkisini gösterdi, yoğun bakımlar boşalıyor Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Fatih Yücel: “Yoğun bakımlarımıza yatış oranlarımız çok çok azaldı”

Konya’da 17 günlük kısıtlama ve aşılama sayısının artmasıyla yoğun bakıma yatış oranlarında ve hastalığı geçirme şiddetinde azalma gözleniyor.

Korona virüs vakalarının geçtiğimiz yıl 11 Mart'ta Türkiye’de de görülmesinin ardından pandemi ilan edilerek birçok alanda kısıtlamalara gidildi. Aşılama çalışmalarının başlaması ve son 17 günlük tam kısıtlamanın ardından yoğun bakıma yatan hasta sayılarında azalma görüldü. Ayrıca, korona virüse yakalanan kişilerde hastalığı atlatma şiddeti azaldı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan 'aşı ikna' ekipleri de vatandaşları telefonla arayarak aşılanması için çalışıyor. Aranan vatandaşların büyük kısmı da ikna olarak aşı için randevusunu alıyor.

Meram Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Fatih Yücel, Covid pandemi sürecinin 2019 yılının sonunda Çin’den başlayarak tüm dünyaya yayıldığını hatırlatarak, "Bu süreçte daha sonra ülkemizde Mart ayından itibaren ilk vakalar görülmeye başlandı. Bu süreç pandemi süreci olarak tüm Türkiye’de olduğu gibi Konya’da da kendini gösterdi. 2020 yılının Mart ayından itibaren bakacak olursak Konya’da 3 pik dönemi yaşadık. Bu dönemleri yoğun bakım ya da servis yatakları dolu olarak ağır bir şekilde geçirdik. Daha sonra Sağlık Müdürlüğü ve devletimizin aldığı sokağa çıkma, filyasyon ve tedavi tedbirleriyle bu pik dönemlerini atlattık” dedi.



“İlk aşılamadan sonra ciddi bir şekilde düşüş izlendi”

İkinci ve üçüncü pik dönemini bir buçuk iki ay önce yaşadıklarını anlatan Uzm. Dr. Fatih Yücel, “Bu 2 aylık dönemi takip ettiğimizde de daha çok filyasyona ek olarak aşılama dönemi de girdi. Bu aşılama döneminde ilk olarak 65 yaş üzeri vatandaşlarımız aşılandı. Bu 65 yaş üzeri vatandaşlarımızı takip ettiğimizde gerek servise yatış gerek geçirme süreci olsun gerekse yoğun bakım yatış oranlarında ilk aşılamadan sonra ciddi bir şekilde düşüş izlendi. Bu düşüş bizde ölümcül oranlarda azalma ile karşılandı. Daha sonra bu sürecin 65 yaş altına inmesi, özellikli birimlerin de aşılanması ile birlikte hem servise yatış hem geçirme oranı ve yoğun bakıma yatış oranını da azalttı. Diğer pik dönemlerinde filyasyon önerileri, sokağa çıkma yasakları ve diğer yasaklarla birlikte bizim pik dönemini atlatma süremiz diğer pik dönemlerine göre çok çok azaldı. Bizim burada maske, mesafe ve temizlik uygulamalarına aynı şekilde riayet etmeli ve bunu tamamen yok etmek istiyorsak hem aşılamayı yaygınlaştırmamız hem de aşılamayı uygulamamız gerekiyor. Tüm vatandaşlara uygulanma sürecini artırmamız gerekiyor” diye konuştu.



“Yoğun bakımlarımıza yatış oranları çok çok azaldı”

Aşılanma oranının yüzde 6070’e yaklaştığı an Covid sürecinin tamamen atlatılabileceğini kaydeden Uzm. Dr. Fatih Yücel, “Bunun için yine maske, mesafe, temizlik kuralına uyacak ve mümkün olduğunca sıramız geldiğinde de aşılama işlemini yaptırarak bu Covid sürecini ülkede en az hasarla atlatmaya bakacağız. Tabii ki bunun çözümü aşılamadan geçiyor. Vatandaşlarımız aşılar faydalı mı değil mi diye düşünüyor. Bunu en iyi sahada görebiliyoruz. İlk başta sağlıkçılarımız aşılandı. Sonra çok bariz bir şekilde sağlıkçılarımızın Covid’e yakalanma oranı çok çok düştü. Bunu tüm vatandaşlarımızda ve aşılanan birimlerimizde gördük. Yani şunu özetle söylemem gerekirse sırası gelen vatandaşlarımızın aşılanma konusunda hassas olmalarını, bunun gerçekten faydalı olduğunu ve Covid’i yenme sürecinde en büyük silahımızın aşılanma olduğunu ve maske, mesafe ve temizlik kuralına uyulması olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi 3. pik dönemini çok güzel bir şekilde atlatmış durumdayız. Yoğun bakımlarımıza yatış oranları çok çok azaldı. Her yoğun bakımdaki yatan hasta sayımız ve hastalığın şiddeti azaldı” şeklinde konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü aşı ikna ekibi olarak çalışan hemşire Leyla Ünlü, “Burada her gün arkadaşlarımızla birlikte görev alıyoruz. Bize verilen listedeki daha önce aşı yaptırmamış isimleri her gün arayarak neden aşı yaptırmadıklarını öğreniyoruz. Aşıyla alakalı kafalarındaki soruları cevaplıyoruz ve onları ikna etmeye çalışıyoruz. Aradığımız hastaların çoğunluğu zaten ikna oluyor. Çoğu da kendilerine sıra geldiğini bilmiyorlar ya da nereden sıra alacaklarını bilmiyorlar. Bu konuda bilgi verip aşı yaptırmalarını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

