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Konya’da yangın: 1 ölü

İHA

Konya’da yangın: 1 ölü

Konya’nın Ilgın ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen ev sahibi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yangın, saat 02.30 sıralarında Ilgın ilçesi Harmanyazı Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Nadi Er’e (44) ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, evin ikinci katı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında evde bulunan ve dumandan zehirlenen Nadi Er ambulansla Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Er, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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