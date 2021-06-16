Sağanak yağmurda suyla dolan altgeçitte otomobil mahsur kaldı

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, etkili olan sağanak yağmur nedeniyle suyla dolan alt geçitte mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesinde saat 15.30 sıralarında etkili olan sağanak yağmur nedeniyle bir çok yerde su birikintileri oluştu. Kulu sanayisinde AnkaraKonya yolu altında bulunan alt geçit de yağmur sularıyla doldu. Bu sırada alt geçide girmek isteyen sürücüsü belirlenemeyen kişinin kullandığı 42 R 1106 plakalı otomobil mahsur kaldı. Yan yatan otomobilin içerisinden sürücü kendi çabalarıyla çıkarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Alt geçitteki su vidanjörle boşaltılmaya çalışıldı. Alt geçitte mahsur kalan otomobilde çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Yağmur nedeniyle ilçenin birçok yerinde su birikintisi oluştu.

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