Konya’da inşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı

Konya’nın Kulu ilçesinde dış cephe sıvası yaptığı sırada binanın 4. katındaki iskeleden düşen işçi ağır yaralandı.
Olay, Kulu ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatın sıva işlerini yapan A.S. (23), dış cephe sıvası yaptığı sırada 4. kat iskelesinden aşağıya düştü. Birlikte çalıştıkları iş arkadaşları ve yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk tedavisi olay yerinde yapılan yaralı işçi, ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde boynunda kırık ve durumunun ciddi olduğu anlaşılan A.S., Konya’ya sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.