Guilherme Sitya 1 yıl daha Konyaspor’da

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Konyaspor, Guilherme Sitya’nın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, sol bek oyuncusu Guilherme Sitya ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Guilherme Sitya, 20222023 sezonu sonuna kadar yeşil beyazlı formayı giyecek. Guilherme Sitya ile +1 yıl daha sözleşme yeniledik” denildi.

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