Konya Valiliğinden Tuz Gölü’ndeki flamingo ölümlerine inceleme

Tuz Gölü’nün Konya’nın Cihanbeyli ilçesine bağlı Gölyazı bölgesindeki flamingo (allı turna) ölümleri ile ilgili Konya Valiliğince araştırma ve soruşturma başlatıldı.

Tuz Gölü’nün Gölyazı bölgesindeki flamingo ölümlerinin kamuoyuna yansımasının ardından Konya Valiliği inceleme başlattı.

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “13 Temmuz 2021 tarihinde kamuoyuna da yansıyan, Tuz Gölü’nün Konya Cihanbeyli Gölyazı bölgesindeki flamingo ölümleriyle ilgili Valiliğimizce gerekli araştırma ve soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca flamingoların yaşam döngüsünü olumsuz etkileyen hususlar ve alınabilecek ek tedbirlerle ilgili valiliğimizce oluşturulan uzman komisyon alanda incelemeler yapmaktadır” ifadelerine yer verildi.

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