OSBÜK Başkanı Kütükcü´den 15 Temmuz mesajı: Türkiye´nin geleceğine inanıyoruz



KONYA, (DHA) ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü´nün 5´inci yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve işbirlikçileri, 15 Temmuz hain darbe girişimi ile milletimizin istiklaline ve istikbaline kastetmiştir. Ancak milletimiz, tarihin her döneminde olduğu gibi, o gece de kahramanca bir direniş göstermiş, bağımsızlığına olan sevdasını dünyaya ilan etmiştir" dedi. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü, 15 Temmuz, darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Türkiye´nin 15 Temmuz 2016´da tarihinin en büyük ihanetlerinden birisiyle karşılaştığını hatırlatan Kütükcü, "O karanlık geceyi aydınlığa çevirmek için canını siper eden kahraman şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü´müzün 5. yılında tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum" dedi. "MİLLETİMİZ KAHRAMANCA BİR DİRENİŞ GÖSTERMİŞTİR"OSBÜK olarak her zaman devletin ve milletin yanında olduklarını ifade eden Kütükcü, "FETÖ terör örgütü ve işbirlikçileri, 15 Temmuz hain darbe girişimi ile milletimizin istiklaline ve istikbaline kastetmiştir. Ancak milletimiz, tarihin her döneminde olduğu gibi, o gece de kahramanca bir direniş göstermiş, bağımsızlığına olan sevdasını dünyaya ilan etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın liderliğinde, millet olarak gösterdiğimiz bu milli duruş, yakın tarihimizin en kıymetli destanlarından birisidir. Bu süreçte, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu olarak, OSB´lerimizle birlikte, her zaman olduğu gibi devletimizle, milletimizle birlikte olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu yıl, demokrasimize, özgürlüğümüze, tüm kazanımlarımıza saldıran hain girişimin 5´inci yılındayız" diye konuştu."OSB camiası olarak bu süreçte Türkiye´yi daha güçlü bir üretim ülkesi haline getirmek için hiç durmadan çalıştık" diyen Kütükçü, "Son 5 yılda ülkemizde 59 yeni OSB kurularak tüzel kişilik kazandı. Şu anda OSB olmayan hiçbir ilimiz yok. OSB´lerimizdeki işletme sayısı 67 bini, istihdam 2 milyon 170 bini aştı. Üretimde, istihdamda ve ihracatta ülke sanayisine katkımız her geçen yıl artarak devam ediyor. Camia olarak Türkiye´nin geleceğine inanıyoruz. Milletimizin daha müreffeh yarınlara ulaşması için aynı kararlılık ve azimle çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez DHA

2021-07-14 14:07:43



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