Konyaspor, Mpoku’yu kadrosuna kattı

Konyaspor, Demokratik Kongolu Paul Jose Mpoku ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi AlWahda’da forma giyen Demokratik Kongolu milli futbolcu Paul Jose Mpoku ile anlaştı. Mpoku, Konya Büyükşehir Stadyumu’nda basına kapalı gerçekleşen imza töreninde kendisini yeşilbeyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalanan 29 yaşındaki Mpoku, daha önce Tottenham, Cagliari, Standard Liege, Verona, Panathinaikos gibi takımlarda forma giydi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımıyla 10 kez sahaya çıkan Paul Jose Mpoku 6 gol kaydetti. Kariyerinde 359 maçta forma giyen, 55 asist yapan Mpoku bu müsabakalarda toplamda 63 gol kaydetti.

Kanat, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayan Paul Jose Mpoku Konyaspor’da 40 numaralı formayı giyecek.

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