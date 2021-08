Sıcaklıklar arttı, Meram’da can dostlar unutulmadı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından yaz sıcaklarının etkili olduğu günlerde, ilçenin farklı noktalarına sokak hayvanları için bırakılan beslenme odaklarına su ve mama takviyesi yapılıyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, vatandaşlara da çağrıda bulunarak sokak hayvanları için mama ve su bırakmaları çağrısında bulundu.

Meram Belediyesi tarafından sokakta yaşayan hayvanlara yönelik yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şu günlerde sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılama adına çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda ekipler, program dahilinde kedi ve köpek beslenme odaklarına yönelik mama ve su takviyelerini daha sık hale getirdi. Beslenme odakları düzenli olarak temizlenerek bakterilerden arındırılırken, eskiyen beslenme odaklarının ise bakımları yapılarak yeniden yerlerine yerleştiriliyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün aktardığı verilere göre 2021 yılı içerisinde 52 adet beslenme odağına toplamda 23 ton köpek ve kedi maması bırakıldığı belirtildi.



“Can dostlarımızın aç ve susuz kalmasına kayıtsız kalamayız”

Özellikle mevsim şartlarının ağır seyrettiği günlerde sokak hayvanlarının su ve mamaya daha çok ihtiyaç duyduğunu belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Sokaktaki hayvanlar bizim can dostlarımız, can dostlarımızın aç ve susuz kalmalarına kayıtsız kalamayız. Arkadaşlarımız, sokakta yaşayan sessiz dostlarımıza yönelik periyodik olarak beslenme odaklarına su ve mama takviyesi yapıyor. Kış şartlarının zorlu geçtiği dönemlerde olduğu gibi yaz sıcaklıklarının artış gösterdiği dönemlerde de odaklarımıza daha sık mama ve su bırakıyoruz. Hemşehrilerimizin sokağa çıkamadığı salgın sürecinde bu takviyeleri yoğun hale getirmiştik. Elimizden geldiğince zorda kalmamaları için su ve mama odaklarını boş bırakmamaya gayret gösteriyoruz. Hemşehrilerimizden de sokak hayvanlarımız için uygun yerlere yiyecek ve su bırakmaları konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyorum” dedi.



“Doğadaki her canlıya karşı sorumluluklarımız var’’

Meram’da sadece insana yönelik değil, yaşayan tüm canlılara karşı sorumluluklarının olduğunu kaydeden Başkan Mustafa Kavuş, “Her canlı bizim için emanet niteliğindedir. Son günlerde ülkemizin farklı noktalarında meydana gelen orman yangınları hepimizin yüreklerini yakıyor. Ağaçların ve burada yaşayan hayvanların alevler arasında kalması hepimize acı veriyor. Ağacın ve doğanın kıymetini iyi bilmemiz gerekiyor. Meram’da yaşayanlar olarak hepimizin ilçemizdeki canlılara karşı sorumluluklarımız var ve bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Bizim Meram’ın doğasında yaşayan her bir canlı hepimize emanet” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.