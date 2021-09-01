Otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Kaza, BeyşehirSeydişehir karayolu Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi yönüne doğru seyir halinde olan Kemal Şahin’in (60) kullandığı elektrikli bisiklet, iddiaya göre önünde aynı şeritte ilerlemekte olan U.Ç. yönetimindeki 06 AFL 981 plakalı Hyundai marka otomobili geçmek isterken çarpıştı. Kazada bisikletten otomobilin camına savrulup yere düşen Kemal Şahin ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada uzun süre yapılan kalp masajı ile duran kalbi yeniden çalıştırılan Şahin, hayati tehlikesinin bulunması sebebiyle hastaneden Konya'ya nakledilmek istenirken tekrar kalbi durunca kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Şahin'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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