Akşehir’de 77 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya’nın Akşehir ilçesinde polisin yaptığı operasyonda bir şahsın aracında ve evinde 77 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptığı istihbarı çalışmalar kapsamında N.Ö. isimli bir kişinin ilçeye uyuşturucu madde getireceğini tespit etti. Şahsı takibe alan polis, D300 Karayolu uygulama noktasında şüphelinin içinde bulunduğu aracı durdurdu. Şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada, 22 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile şahsın evinde yapılan aramada ise 55 adet daha uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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