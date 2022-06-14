Konya’da yağışlar rekolteyi arttırıyor

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovasında zaman zaman etkili olan yağmur yağışlarının rekolte artışına olumlu katkı sağlayacağı tahmin edilirken, lokal olarak bazı ilçelerde etkili dolu yağışı ekili ürünlere zarar verdi.

Yüzölçümünün yüzde 67’si tarım arazisi olarak kullanılan Konya'da, geçtiğimiz dönemlere göre bu yıl yağışlar çiftçilerin yüzünü güldürüyor. İç Anadolu Bölgesinde etkili olan yağmur yağışları yerini lokal olarak bazı bölgelerde zaman zaman doluya bıraktı. Özellikle doludan etkilenen Çumra ilçesinde ise zarar tespit çalışmaları devam ediyor. Dolu yağışının buralarda yüzde 10 ile 60 arasında zarara neden olduğu değerlendiriliyor.

Son yağışların rekoltede geçen yıla göre daha fazla artış sağlayacağını belirten Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "Şu anda Konya yöresinde hububatta yüzde 65 civarında kıraç alanda ekim yapılıyor. Hububat konusunda kıraç alanlarda bu sene, diğer illere baktığımız zaman İç Anadolu’da Konya ciddi anlamda yağış aldı. Bahar yağışları arkasından bir nebze daha devam etti. Bunlar bir önceki yıla göre baktığınız zaman rekolteyi arttıracak. Bir önceki yıl yaşanan kuraklık ciddi anlamda çiftçilerimizi zarara uğratmıştı. Tarlasına hiç biçerdöver girmeyen çiftçilerimiz vardı. Ama şu anda gözüken durum rekoltenin bir nebze daha artacağı" dedi.



"Bundan sonraki aşamada çiftçinin hasat zamanını iyi ayarlaması gerekiyor"

Ovada üretim yapan çiftçilerin hasat zamanını iyi ayarlaması gerektiğini vurgulayan Burak Kırkgöz, "Çiftçinin yapabileceği fazla bir şey kalmadı çünkü hububat tarlaları tamamen başağı oluşturdu. Bundan sonraki aşamada çiftçinin hasat zamanını iyi ayarlaması gerekiyor. Ürünü fazla kurutmadan ve çok fazla da ıslak hasat etmemek için zamanında hasat etmesi gerekiyor. Tabii burada biçerdöver ayarlarının iyi yapılması gerekiyor, danelerin dökülmemesi, israfı önlemek için. Çiftçimizin şu anda yapabileceği fazla bir şey yok" şeklinde konuştu.



"5 bin dekarlık bir arazide yüzde 10 ila yüzde 60 arasında bir hasar var"

Bu dönemlerde yağan yağışların bölgesel olarak bazen doluya çevirebildiğini aktaran Burak Kırkgöz, "Konya’nın da birçok ilçesinde şu anda doludan dolayı bir zarar yaşandı. Bu zararın en çok yaşandığı yer de Çumra ilçesi oldu. Yaklaşık 5 bin dekarlık bir arazide yüzde 10 ila yüzde 60 arasında bir hasar var. Şu anda ziraat mühendisleri bunun tespitiyle ilgili çalışmalara devam ediyor. Bu konuda çiftçilerin de yapacakları aslında çok fazla bir şey yok. Çünkü dolu yağışı gibi bir afete karşı yapılacak pek bir şey yok. Üstü açık bir sera, üstü açık bir fabrika sonuçta. Çiftçilerimize buradan önerim TARSİM sigortalarını yapmaları olur. Çünkü sigorta bu tarz sıkıntılı durumda en azından çiftçinin biraz maliyetini karşılaması için yarasına su serpmek gibi bir şey oluyor. Sıkıntılı olan yerler var ama Çumra’daki yaşanan sıkıntı kadar büyük sıkıntılı yerler yok. Diğer taraflarda da bir kısım arazilerde dolu özellikle buğdaylarda ve arpalarda tane dökme tarzında zarar verdi. Yeni yeşil mahsullerin yoğun bir zarar durumu var. Pancarlarımızda çok fazla bir zarar tespit edilmedi. Çünkü pancar biraz daha küçüktü ama mısırlarda sap boyu biraz olan mısırlarımızın zararı yüksek seviyede, bozulacak tarlalarımız var gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

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