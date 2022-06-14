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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KOMEK ve ASEM’de yeni dönem kayıtları başladı

İHA

KOMEK ve ASEM’de yeni dönem kayıtları başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM)'nde yeni dönem kayıtları başladı.
KOMEK ile ASEM yeni dönem kayıtları başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK ve ASEM’lerin alanında bir marka haline geldiğini belirterek, bugüne kadar 544 farklı branşta eğitim alan 1 milyonu aşan kursiyeri ile ayrıca çok büyük bir aile olduğunu söyledi. Yaz döneminde Genç KOMEK Yaz Okulu ile 714 yaş arasına eğitimler verileceğini hatırlatan Başkan Altay, bu dönemde yetişkinler için de 57 branşta eğitim planlandığını vurguladı. Başkan Altay, yaz döneminde KOMEK’ten yararlanmak isteyenleri 28 Haziran’a kadar kayıt yaptırmaya davet etti.

"Uzaktan eğitimler devam edecek"
KOMEK yaz döneminde; bilişim teknolojileri, kişisel gelişim, grafik teknolojisi, yabancı diller, muhasebe, finansman, makine teknolojisi ve inşaat teknolojileri olmak üzere 57 farklı branşta eğitim verecek. KOMEK Uzaktan Eğitim Merkezi (KUZEM) ise kişisel gelişim alanında; “Evliliğe Nasıl Hazırlanılmalı?”, “Meslek ve Kariyer Seçimi”, “Aile içi İletişim”, “Sınav Kaygısı ve Motivasyon”, “Ebeveynlerde Öfke Kontrolü”, “Enneagram Temel Eğitimi”, “Kişilik ve Mizacı Bütüncül Tanımak”, “Zaman Yönetimi ve Planlaması”, “Okul Çağı Çocuklarda Ders Yaptırma” gibi alanlarda da eğitim verecek. Yüz yüze eğitimlerini tamamlayan kursiyerler sertifikalarını edevlet üzerinden alabilirken; online eğitimleri tamamlayan kursiyerler de öğrenci paneli üzerinden katılım belgelerine dijital olarak ulaşabilecek.

1516 yaş grubu için özel eğitimler
Eğitimlerde 1516 yaşındaki çocukları da unutmayan KUZEM, yaz tatili döneminde daha verimli bir zaman geçirmeleri için özel gruplar hazırladı. Söz konusu yaş grubu için tanımlanan branşlar şu şekilde: Arduino, Doodle çizim ve renklendirme, Anime ve Görsel Tasarım, Photoshop Eğitimi, Okuma Tiyatrosu, Moda Tasarımı, Stilistlik, Karikatür Çizimi, Blog Tabanlı Web Tasarımı, Origami, İşaret Dili, Güzel Konuşma Atölyesi, Etkili ve Hızlı Okuma, Kur’anı Kerim Tecvidli Okuma, ElifBa Okuma, Dekoratif Örgü ve Aksesuar Yapımı, Makrome, Sketchup Modelleme, İngilizce, Almanca, Rusça, Korece.
Konya merkez ve ilçelerde faaliyetlerini sürdüren KOMEK ve ASEM’de yeni dönem kayıtları 28 Haziran tarihine kadar “konya.bel.tr” ve “komek.org.tr” adreslerinden yapılabiliyor. Yaz dönemi eğitimleri 4 Temmuz25 Eylül 2022 tarihleri arasında verilecek.

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