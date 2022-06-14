Selçuklu-Saraybosna arasındaki tarihi bağlar kuvvetleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu-Saraybosna arasındaki tarihi bağlar kuvvetleniyor

İHA

Selçuklu-Saraybosna arasındaki tarihi bağlar kuvvetleniyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin kardeş şehri olan Stari Grad Belediyesi ile farklı ülke ve kültürden öğrencilerin karşılıklı olarak bir arada güzel paylaşımlarda bulunarak tarihi bağların kuvvetlenmesinin hedeflendiği "Saraybosna Kardeşlik Köprüsü" projesinin ilk etabı tamamlandı.
"Saraybosna Kardeşlik Projesi" Selçuklu Belediyesi, Stari Grad Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü, Saraybosna Kantonu Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanlığı ile birlikte yürütülüyor. Proje ile Selçuklu'dan 107 öğrenci Bosna'ya gitti 130 öğrenci de Bosna'dan Konya'ya gelerek toplamda 237 öğrenci kültür elçisi oldu. Sabah erken saatlerde Bosnalı öğrencileri Konya Havaalanından uğurlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Bosna’daki kültür gezisini tamamlayan Konyalı öğrencileri de havaalanında karşıladı. Hem giden öğrencilerle hem de dönen öğrencilerle sohbet eden Başkan Pekyatırmacı projeye katılan öğrencilerin duygu ve düşüncelerini aldı.

“Öğrencilerimizin her biri kültür elçimiz oldu”
Selçuklu Saraybosna kardeşlik köprüsü projesinin ilk etabının tamamlandığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Saraybosna’dan gelen öğrencilerimiz uçağa bindiler ve Saraybosna’ya doğru gidiyorlar. Bugün inşallah Saraybosna’daki Türk öğrencilerimiz de oradan Konya’mıza gelmiş olacaklar. 130 öğrencimiz Saraybosna’dan Konya’ya geldi. 107 öğrencimiz de Konya’dan Saraybosna’ya gitti. 237 öğrencimiz Konya’da ve Saraybosna’da kardeş öğrencilerle buluştular. İnşallah bundan sonra kardeş öğrencileriyle ilişkilerini sürekli hale getirecekler. İletişimleri sürekli olacak. Biz Saraybosna ile Konya arasında, Selçuklu arasında bir kardeşlik köprüsünü kurduk. İnşallah bu ilişkiler ilelebet devam edecek ve bu kardeşlik köprüsü ilişkilerinde bu ilk etabı tamamladıktan sonra bundan sonraki süreçte de inşallah bu etapları devam ettirmeyi planlıyoruz. Tabi çok önemli bir operasyonu, çok önemli bir organizasyonu gerçekleştirdik. Bu organizasyonda görev alan, yer alan paydaşlarımıza, başta Stari Grad Belediyemize, Yunus Emre Enstitümüze, Saraybosna Kantonu Milli Eğitim Bakanlığımıza, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, belediye yetkililerimize ve belediyede bu organizasyon için çaba sarf eden tüm arkadaşlarımıza, tüm ekibimize yürekten teşekkür ediyorum. Hakikaten burada çok güzel anılar biriktirdi gelen çocuklarımız, çok güzel vakitler geçirdiler. Okullarda arkadaşlarıyla buluştular. Tarihi kültürel mekanları ziyaret etme imkanına sahip oldular. Türkiye’mizi tanıdılar, Türk insanını tanıdılar, Konya’yı tanıdılar. İnşallah bundan sonra ki süreçte de bu ilişkileri en güzel şekilde devam ettirecekler. Bosna Hersek bizim kardeş ülkemiz. Boşnak Müslüman kardeşlerimiz bizim yüzyıllardır kardeşimiz olan bir topluluk, bir millet ve biz onlarla ilişkilerimizi, diyaloglarımızı sürekli devam ettireceğiz. Biz her zaman Bosna Hersek’in yanındayız. Biz her zaman Saray Bosna’nın yanındayız. Oradaki Boşnak kardeşlerimizin, Müslüman kardeşlerimizin yanındayız. Bunu her zaman ifade ediyoruz, söylüyoruz. Bunu sadece sözle değil, bütün eylemlerimizle ve bütün icraatlarımızla da bunu ortaya koyuyoruz. Bundan sonra da inşallah en güzel şekilde bu kardeşliğimiz ve ilişkilerimiz devam edecek” dedi.
“ Saraybosna Kardeşlik Köprüsü” projesinden faydalanan öğrenciler gezdikleri yerler ve yaşadıkları ile ilgili memnuniyeti dile getirerek Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya’da sağanak, su baskınlarına neden oldu
YEREL HABERLER Konya’da sağanak, su baskınlarına neden oldu
Başkan Altay UCLG Akdeniz Kentsel Göç Forumu’na katıldı
YEREL HABERLER Başkan Altay UCLG Akdeniz Kentsel Göç Forumu’na ...
Kulu'da 5 katlı binanın zeminini su bastı
YEREL HABERLER Kulu'da 5 katlı binanın zeminini su bastı
Başkan Oprukçu Ereğli’yi anlattı
YEREL HABERLER Başkan Oprukçu Ereğli’yi anlattı
Konya’da üzüm yaprağı hasadı başladı
YEREL HABERLER Konya’da üzüm yaprağı hasadı başladı
KOMEK ve ASEM’de yeni dönem kayıtları başladı
YEREL HABERLER KOMEK ve ASEM’de yeni dönem kayıtları başladı
3 ilçede Tarım Komisyonu Koordinasyon Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER 3 ilçede Tarım Komisyonu Koordinasyon Toplantısı ...
Karatay Belediyesinin eğitime ve sanata destek sürüyor
YEREL HABERLER Karatay Belediyesinin eğitime ve sanata destek ...
Beyşehir’de 115 kişilik öğrenci korosu ve orkestrasından yaza merhaba konseri
YEREL HABERLER Beyşehir’de 115 kişilik öğrenci korosu ve ...
Konya’da yağışlar rekolteyi arttırıyor
YEREL HABERLER Konya’da yağışlar rekolteyi arttırıyor
Tiyatroya yolculuk projesi ile çocuklar tiyatroyla buluştu
YEREL HABERLER Tiyatroya yolculuk projesi ile çocuklar tiyatroyla ...
Stadyumdaki konserde 2 kişi kedi yoluna çıktı
YEREL HABERLER Stadyumdaki konserde 2 kişi kedi yoluna çıktı
Medicana, Konyaspor’un 100. Yıl Festivalinde sağlığın nabzını tutuyor
YEREL HABERLER Medicana, Konyaspor’un 100. Yıl Festivalinde sağlığın ...
'Çay soğuk' dediği için müşterisini öldürmüştü, 'akıl sağlığı yerinde' çıktı
YEREL HABERLER 'Çay soğuk' dediği için müşterisini öldürmüştü, 'akıl ...
Konya’da izinsiz gösteri yapan Kuytulcular’a 7 tutuklama
YEREL HABERLER Konya’da izinsiz gösteri yapan Kuytulcular’a 7 ...
Konya'da tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Konya'da tarihi eser operasyonu
Husumetlisini vuran şüpheli, sahipli köpeği de öldürmüş (2)
YEREL HABERLER Husumetlisini vuran şüpheli, sahipli köpeği de ...
Gasp ettikleri araçla husumetlisini öldüren zanlılar tutuklandı
YEREL HABERLER Gasp ettikleri araçla husumetlisini öldüren zanlılar ...
Kalorifer peteği ve musluk bataryaları çalan şüphelilere suçüstü
YEREL HABERLER Kalorifer peteği ve musluk bataryaları çalan ...
Beyşehir’de bilim fuarında projeler sergilendi
YEREL HABERLER Beyşehir’de bilim fuarında projeler sergilendi
Kovalamaca sırasında araçtan 6 tane silah atan şüpheliler tutuklandı
YEREL HABERLER Kovalamaca sırasında araçtan 6 tane silah atan ...
Selçuklu’da Yaza Merhaba ve Karne Şenliği sona erdi
YEREL HABERLER Selçuklu’da Yaza Merhaba ve Karne Şenliği sona erdi
Konya’da 4. Sufi Sinema Günleri etkinlikleri
YEREL HABERLER Konya’da 4. Sufi Sinema Günleri etkinlikleri
Apa Barajı Sulama Rehabilitasyonu ile 70 milyon metreküp su geri kazanılacak
YEREL HABERLER Apa Barajı Sulama Rehabilitasyonu ile 70 milyon ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.