Komşu çiftin öldürülmesinde, bilirkişi raporunda fotoğraf detayı

Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da market alışverişinden dönen komşusu Gonca Pekşen (39) ile boşanıp birlikte yaşamaya devam ettiği eski eşi Abdullah Koçak'ı (40) öldüren Özkan Can'ın (42), 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda Can'ın eski eşi Nadire Turan'ın, Abdullah Koçak'a uygunsuz fotoğraflarını gönderdiğine yer verildi.

Olay, 21 Ocak 2021'de saat 18.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesi'ndeki 3 katlı binanın önünde meydana geldi. Bir firmada aşçı olarak çalışan Gonca Pekşen ve boşanıp birlikte yaşadığı sanayi sitesinde çalışan eski eşi Abdullah Koçak, marketten alışveriş yaptıktan sonra evlerine girerken, uzman çavuşluktan ayrılan komşuları Özkan Can ile karşılaştı. Özkan Can, belinden çıkardığı tabancayla çifte kurşun yağdırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan çift, kanlar içinde yığıldı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Pekşen ve Koçak yaşamını yitirdi. Çiftin 11 yaşındaki oğlu ise evlerinin penceresinden baktığı sırada annesi ile babasının cansız bedenlerini gördü. Olayın ardından otomobiliyle kaçan Can, kısa sürede Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Özkan Can'ın, ifadesinde 1 yıl önce eşi Nadire Turhan'ın, komşusu Abdullah Koçak ile ilişkisi olup uygunsuz fotoğraflar gönderdiği ve bunun üzerine boşandıklarını, aradan geçen süreçte diğer çift gibi yeniden birlikte yaşadıklarını söylediği öğrenildi.

YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Olayın ardından tutuklanan Özkan Can'ın, Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, savcının daha önce verdiği mütalaada 2 kez, 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istediği tutuklu sanık Özkan Can ile olayda hayatını kaybeden Abdullah Koçak'ın babası Fikri Koçak ve taraf avukatları katıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA FOTOĞRAF DETAYI

Mahkeme heyeti, istedikleri bilirkişi raporunun geldiğini belirtti. Raporda, Özkan Can'ın, boşanmasına neden olan eşi Nadire Turan'ın, Abdullah Koçak'a kendine ait uygunsuz fotoğraf gönderdiğine yer verildi. Ayrıca raporda, tanık olarak dinlenen Süleyman Uğur K.'nin ifadelerinde çelişki olduğu ve beyan değiştirdiği anlatıldı.

Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

