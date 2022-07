Çocukların gözdesi bu yaz da Genç KOMEK

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu’nda yaz dönemi heyecanı 31 ilçede yüz yüze ve çevrimiçi eğitimlerle toplam 53 bin 298 öğrencinin katılımıyla başladı. Çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini amaçlayan Genç KOMEK, bu yaz da birbirinden farklı etkinliklerle çocukların gözdesi olacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Konya genelinde gerçekleştireceği Genç KOMEK Yaz Okulu başladı. Konya merkez ve ilçelerde toplam 47 KOMEK ve ASEM binasında başlayan Genç KOMEK Yaz Okulu’nda 714 yaş grubu çocukların ufkunu genişletmek amacıyla bu yıl da eğlenceli ve öğretici dolu dolu içerikler hazırlandı. Genç KOMEK, bu yaz döneminde Konya başta olmak üzere yurt içinden ve yurt dışından yüz yüze ve çevrimiçi eğitimlerle toplam 53 bin 298 öğrenci kaydı aldı. Genç KOMEK Yaz Okulu boyunca çeşitli etkinliklere katılacak öğrenciler ayrıca yüzme ve spor eğitimleriyle bedenen de kendilerini geliştirme imkanı bulacak. Konya merkezden ve ilçelerden yüzme eğitimlerine kayıt yaptıran binlerce öğrenci, KOMEK ve ASEM binalarında bulunan yüzme havuzlarında antrenörler eşliğinde yüzme öğrenecek. Dutlukır ve Kent Ormanı’ndaki Genç KOMEK oyun kamplarında öğrenciler; halat çekme oyunu, survivor parkuru, bisiklet eğitim alanı, okçuluk eğitim alanı, bocce eğitim istasyonu, kazı alanı, sihirli labirent, çubuk yakalama oyunu, mantar toplama oyunu, kuyruk yakalama, ilk yardım etkinliği, kale oyunu, AFAD etkinliği, golf gibi oyunlara katılarak keyifli anlar yaşayacak. Ayrıca Taşkent ve Beyşehir’deki kamp alanlarında da 2 gece 3 gündüz olacak şekilde yatılı kamplara katılacak öğrencilerden yaş gruplarına göre hazırlanan yarışmalarda dereceye girenlere ödüller verilecek. Her bir öğrencinin üç branş alma hakkı olan Genç KOMEK Yaz Okulu’nda öğrencilerin devamlılık ve görev tamamlama ile alacakları puanlara göre; aksiyon kamera, dijital fotoğraf albümü, kulaklık, VR gözlük, kaykay, led masa lambası ve daha bir çok hediye verilecek. Ayrıca oyun kamplarında düzenlenecek yarışmalarda da dereceye giren öğrenciler akıllı saat, bluetooth kulaklık ve ses bombası kazanacak.

Uzaktan eğitimle sınırları aşan KOMEK, “Eğitim her zaman ve her yerde” mottosuyla, öğrencilerin dilediği zaman dilediği yerde eğitimleri takip edebilmesi için çevrimdışı eğitim platformu hazırladı. Hazırlanan platformdaki dersler Türkçe’nin yanı sıra, Arapça ve İngilizce olarak seslendirildi. Öğrenciler kurs merkezlerinde gördüğü eğitimlerin tekrarını komekuzem.com üzerinden erişim sağlayarak yapabiliyor.

