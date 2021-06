2021 LGS tercih kılavuzu açıklandıktan sonra lise taban puanları merak edilmeye başlandı. Konya Lise taban puanlarını merak eden öğrenciler internette araştırma yapıyorlar. 2021 Konya LGS taban puanları MEB tarafından açıklandı. Konya Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi taban puanları kaç? İşte detaylar...

2021 LGS SONUÇLARI SORGULAYIN

LGS sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresi üzerinden 30 Haziran Çarşamba günü (bugün) açıklandı. LGS sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar aşağıdaki linkten sorgulayabilir. İşte 2021 LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı...

SONUÇLARI BURADAN SORGULAYIN>>>LGS SONUÇLARI

KONYA LİSE TABAN PUANLARI

2021 LGS taban puanları daha önce MEB tarafından resmi sitede açıklandı. Adaylar bu puanlara göre değerlendirme yapabilirler.

KONYA LİSE TABAN PUANLARI

LİSELERE GÖRE KONTENJAN SAYISI

8. sınıfta okuyan yaklaşık 1.2 milyon öğrencinin yaklaşık 1 milyonu LGS’ye girebilmek için başvuru yaptı. Sınavla öğrenci alacak okulların kontenjan sayısı 126 bin 510 olarak belirlendi.

Kontenjanların okullara göre dağılım tablosu şu şekilde:

Fen liseleri: 309 okulda 34 bin 500 öğrenci

Sosyal Bilimler liseleri: 89 okulda 9 bin 450 öğrenci

Anadolu liseleri: 222 okulda 34 bin 530 öğrenci

Anadolu İmam Hatip liseleri: 297 okulda 28 bin 860 öğrenci

Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri: 450 okulda 19 bin 170 öğrenci

Öğrenciler tercihlerini neye göre yapacak?

Öğrenciler, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ve mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşebilmek için sınava girecek. Türkiye genelinde tercih yapabilecekleri okul sayısı 1367.

Liseye Geçiş Sınavı’nda her öğrenci için en az 2, en fazla 5 okul seçme imkanı var. Öğrenciler tercih listesindeki okullara yerleşemezse, oturduğu muhitin yakınlarında bir okula kayıt olma şansları var.

Sınav sonuçlarının 22 Haziran’da açıklanması bekleniyor. Temmuz ayında tercihlerini yapacak öğrenciler için hangi kriterlerin geçerli olacağı henüz belli değil.

Puanlamayla ilgili bilinmesi gerekenler

İlk olarak, sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış sayıları belirlenecek.

Her bir öğrencinin ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak. Ham puanlar, her bir ders testi ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her ders testinin standart sapması hesaplanacak.