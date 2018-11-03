Konya Şekerspor - Bandırmaspor maçı rakamları

Konya Şekerspor ve Bandırmaspor, 04 Kasım 2018 Pazar günü Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:30. 8 puanlı Konya Şekerspor 15. sırada bulunuyor, Bandırmaspor 6 puana sahip ve 18. sırada. Konya Şekerspor, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Bandırmaspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 460 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Konya Şekerspor kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Bandırmaspor sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Konya Şekerspor önceki hafta Niğde Belediyespor mücadelesinde 2-1 kazandı.

Bandırmaspor ise Kahramanmaraşspor maçında 3-2 yenildi.

Konya Şekerspor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Konya Şekerspor, kendi sahasında 7 gol attı, 10 gol yedi.

Bandırmaspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bandırmaspor, 8 gol atarken 15 gol yedi.

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