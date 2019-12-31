İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayıracakları yönünde haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. İttifak Holding Konyaspor'un resmi internet sitesinde teknik direktör Aykut Kocaman hakkında açıklama yapıldı

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Yönetim kurulu olarak Haziran 2018 tarihinden bu yana Konyaspor’umuzun hizmetindeyiz. Başından itibaren birçok konuda camiamızdan kopuk bir yönetim tarzı yerine taraftarımızı önemseyip onların sesine kulak veren bir politika izledik. Nitekim Sayın Hocamızı yeniden Konyaspor’umuza kazandırma süreci camiamızdan gelen yoğun istek ve taleple şekillenmiş, sefasıyla cefasıyla sloganıyla bir duruş haline gelmiş ve yönetim kurulumuzun yoğun çabalarıyla hayata geçirilmiştir.

'TÜRK FUTBOLU KAOSUN EŞİĞİNDEDİR'

Sayın Hocamız göreve başladıktan sonra transfer dönemlerinde listesini futbol şubemize iletmiş ve hocamızın onayladığı isimler yönetim kurulumuzda onaylandıktan sonra kulübümüze kazandırılmıştır. Türk futbolu büyük bir kaosun eşiğindedir. Bunun için yapılması gereken tek şey alt yapının güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve oradan yetişecek futbolcularla kulübün daha sağlam bir yapıya kazandırılması gerekmektedir. Bu bağlamda eğrisi doğrusu sevabı günahıyla transferler ve yatırımlar başta olmak üzere yaptığımız her işin arkasındayız. Bugün özellikle alt yapı ve profesyonel takımımızın demirbaş listesine giren yatırımlarımızın değerinin yakın dönemde çok daha iyi anlaşılacağı düşüncesindeyiz. Bugün bu anlamda geldiğimiz nokta Türkiye’de tepe noktası seviyesindedir. Dolayısıyla genel anlamda yöneticilerin, teknik heyetlerin gayretleri ve ortaya koydukları büyük emeklerin sadece sonuçlara bakılarak gözardı edilmesi, bunu doğuran sebeplerin araştırılmaması en büyük eksikliktir.