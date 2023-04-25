Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı! Yayalara çarptı!

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Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı! - Son dakika haberler

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DHA

İstanbul Esenyurt'ta kaza, 23 Nisan Pazar Günü Doğan Araslı Bulvarı´nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berat Kaya yönetimindeki otomobil aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

YOL KENARINDA BEKLEYENLERE ÇARPTI

DHA'da yer alan habere göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, hem köpeğe hem de yol kenarında bekleyenlere çarptı.

ÜÇ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada otomobil, çevredeki araçlara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Gökhan Dinmezsu, Mustafa Güneş ve sürücü Berat Kaya ambulansla hastaneye götürüldü.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı olarak hastaneye götürülen Mustafa Güneş (62) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaya ise tedavisinin ardından gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobil köpeğe ve yol kenarında bekleyenlere çarptığı görülüyor. Çevredekiler ise yaralıların yardımına koşuyor.