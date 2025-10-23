Habertürk
        Haberler Gündem Köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü!

        Köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü!

        Niğde'de Ramazan Yartunç, nefes almakta zorlandığını farkettiği köpeği kalp masajı yaparak hayata döndürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 20:40 Güncelleme: 23.10.2025 - 20:46
        Köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü!
        DHA'nın haberine göre; olay, merkeze bağlı Hacıbeyli köyünde meydana geldi. Ramazan Yartunç, köyde yürüdüğü sırada fenalaşan bir köpeği fark etti.

        Hareketsiz halde yatan köpeğin yanına giden Yartunç, nefes almakta zorlandığını fark etti ve kalp masajı yapmaya başladı. Bir süre yapılan müdahalenin ardından köpek yeniden nefes alıp hareket etmeye başladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

