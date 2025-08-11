Köpek yavrusunu ve kaplumbağayı böyle kurtardı

Köpek yavrusunu ve kaplumbağayı böyle kurtardı

Köpek yavrusunu ve kaplumbağayı böyle kurtardı Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan yangını söndürmek için çalışan orman işçileri, alevlerin arasında kalan 2 köpek yavrusu ve bir kaplumbağayı kurtardı

Anadolu Ajansı Giriş: 11.08.2025 - 23:14 Güncelleme: 11.08.2025 - 23:14 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL