Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Köpek yavrusunu ve kaplumbağayı böyle kurtardı

        Köpek yavrusunu ve kaplumbağayı böyle kurtardı

        Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan yangını söndürmek için çalışan orman işçileri, alevlerin arasında kalan 2 köpek yavrusu ve bir kaplumbağayı kurtardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2025 - 23:14 Güncelleme: 11.08.2025 - 23:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alevlerden böyle kurtardı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'de Güzelyalı Karanlık Liman girişindeki alevlerle mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, ağaçlık alanın içinde köpek yavruları ve bir kaplumbağa olduğu fark etti.

        Yanan alana yaklaşan orman işçileri, alevlerin arasından aldıkları 2 köpek yavrusu ve kaplumbağayı güvenli alana taşıdı.

        Kurtarılan hayvanlara vatandaşlar ve görevliler tarafından su verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vali Toraman'dan trafik uyarısı! Çanakkale'de orman yangını!
        Vali Toraman'dan trafik uyarısı! Çanakkale'de orman yangını!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        "Rusya asker sevk ediyor"
        "Rusya asker sevk ediyor"
        Devin Özek: Camiamızı mutlu edecek haberlerimiz olacak!
        Devin Özek: Camiamızı mutlu edecek haberlerimiz olacak!
        Trump: Bu bir nabız yoklama görüşmesi
        Trump: Bu bir nabız yoklama görüşmesi
        Fenerbahçe dev zararı KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe dev zararı KAP'a bildirdi!
        8.8'lik Kamçatka ve 6.1'lik Sındırgı'yı uzmanları karşılaştırdı!
        8.8'lik Kamçatka ve 6.1'lik Sındırgı'yı uzmanları karşılaştırdı!
        Pavard sürprizi!
        Pavard sürprizi!
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        "İlk hedefimiz play-off"
        "İlk hedefimiz play-off"
        Feci yangında iddianame!
        Feci yangında iddianame!
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Serdal Adalı'dan Sancho açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sancho açıklaması!
        Gaziantep’i denize bağlayacak dev ulaşım hamlesi
        Gaziantep’i denize bağlayacak dev ulaşım hamlesi
        Baş döndürücü rakamlar
        Baş döndürücü rakamlar
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?