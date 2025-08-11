Köpek yavrusunu ve kaplumbağayı böyle kurtardı
Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan yangını söndürmek için çalışan orman işçileri, alevlerin arasında kalan 2 köpek yavrusu ve bir kaplumbağayı kurtardı
Giriş: 11.08.2025 - 23:14 Güncelleme: 11.08.2025 - 23:14
Çanakkale'de Güzelyalı Karanlık Liman girişindeki alevlerle mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, ağaçlık alanın içinde köpek yavruları ve bir kaplumbağa olduğu fark etti.
Yanan alana yaklaşan orman işçileri, alevlerin arasından aldıkları 2 köpek yavrusu ve kaplumbağayı güvenli alana taşıdı.
Kurtarılan hayvanlara vatandaşlar ve görevliler tarafından su verildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ