        Köpeklerin üzerinden geçti! | Son dakika haberleri

        Köpeklerin üzerinden geçti!

        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde çöp kamyonu, evin önünde oynayan 2 köpeğin üstünden geçerek ölümüne neden oldu. Temizlik işçilerinin 2 köpeği çöp kamyonuna attığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 19:41 Güncelleme: 08.08.2025 - 20:13
        Köpeklerin üzerinden geçti!
        DHA'nın haberine göre; olay, öğle saatlerinde Karapürçek ilçesine bağlı Ahmetler Mahallesi’nde meydana geldi.

        Mahalleden geçen çöp kamyonu, çöp toplamak üzere durdu.

        Yeniden hareket eden kamyonun şoförü, bir evin önünde oynayan 2 köpeği fark etmeyip, üzerinden geçti.

        Durumu fark eden şoför ve temizlik görevlisi araçtan indi. Görevliler, ölen köpekleri arka ayaklarından tutarak çöp kamyonunun arkasına atıp, bölgeden ayrıldı.

        O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeklerin sahibi olduğu öğrenilen Haydar Y., olayla ilgili şikayetçi olacağını belirtti.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

