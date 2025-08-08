Köpeklerin üzerinden geçti!
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde çöp kamyonu, evin önünde oynayan 2 köpeğin üstünden geçerek ölümüne neden oldu. Temizlik işçilerinin 2 köpeği çöp kamyonuna attığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı
DHA'nın haberine göre; olay, öğle saatlerinde Karapürçek ilçesine bağlı Ahmetler Mahallesi’nde meydana geldi.
Mahalleden geçen çöp kamyonu, çöp toplamak üzere durdu.
Yeniden hareket eden kamyonun şoförü, bir evin önünde oynayan 2 köpeği fark etmeyip, üzerinden geçti.
Durumu fark eden şoför ve temizlik görevlisi araçtan indi. Görevliler, ölen köpekleri arka ayaklarından tutarak çöp kamyonunun arkasına atıp, bölgeden ayrıldı.
O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeklerin sahibi olduğu öğrenilen Haydar Y., olayla ilgili şikayetçi olacağını belirtti.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.