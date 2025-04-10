'Köprüde Buluşmalar' başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen, Anadolu Efes’in ana destekçisi olduğu Köprüde Buluşmalar, 20. yılında Türkiye’den sinemacılarla 23 farklı ülkeden uluslararası sinema profesyonelini bir araya getirecek. Köprüde Buluşmalar 15-17 Nisan tarihlerinde Borusan Müzik Evi, HOPE Alkazar, Yapı Kredi Kültür ve Sanat Merkezi ve Atlas Sineması’nda gerçekleştirilecek.

Projelerin uluslararası işbirliklerine destek olmayı amaçlayan Köprüde Buluşmalar kapsamında Film Geliştirme Platformu, Work in Progress Platformu ve Kısa Film Atölyesi seçkilerinde yer alan projelerin sunumları, uluslararası yapımcılar, satış temsilcileri, fon yöneticileri ve festival programcılarından oluşan endüstri profesyonellerine yapılacak ve konuklarla birebir görüşmeler gerçekleştirilecek.Film projelerini, dünyanın en önemli festivallerinde konuşmacı ve moderatör olarak davet edilen The Catalysts'in kurucusu, stratejist, küratör AC Coppens sunacak.

Türkiye’nin ilk film marketi olan Köprüde Buluşmalar kapsamında ayrıca, alanında uzman ulusal ve uluslararası sinema profesyonellerinin katılımıyla Sinema Konuşmaları düzenlenecek. Herkese açık ve ücretsiz oturumlarda sinema sektörüne dair güncel konular ele alınacak.Bu yıl İstanbul Film Festivali Emek Ödülü, Köprüde Buluşmalar Ödül Töreni’nde 2006’da dahil olduğu Köprüde Buluşmalar’da 2010-2023 yılları arasında yöneticilik görevini üstlenen Gülin Üstün’e takdim edilecek.

Köprüde Buluşmalar Ödül Töreni’nde Film Geliştirme Platformu, Work in Progress Platformu ve Kısa Film Atölyesi’nde seçilecek projelere ödüller takdim edilecek. Jüri üyeleri açıklandı Geliştirme aşamasındaki 8 uzun metrajlı kurmaca ve belgesel projeyi desteklemeyi amaçlayan Film Geliştirme Platfomu jürisinde Almanya’dan Jyoti Film'in yöneticisi ve yapımcı Anke Petersen, Fransa'dan Pathé International Kıdemli Satış Temsilcisi Mayalen de Croisoeuil ve Türkiye'den senarist ve yönetmen Nisan Dağ yer alıyor.Çekimleri büyük oranda tamamlanmış, post prodüksiyon aşamasındaki 8 uzun metrajlı filmin yer aldığı Work in Progress Platformu seçkisinin jürisinde İsviçre’den Locarno Film Festivali’nin endüstri bölümü Locarno Pro’da proje yöneticisi ve yapımcı Marcello Paolillo, Danimarka’dan LevelK yöneticisi ve satış temsilcisi Tine Klint ve Türkiye’den senarist ve yönetmen Tunç Şahin bulunuyor.Proje aşamasındaki 4 kısa filmin destekleneceği Kısa Film Atölyesi'nin jürisi Avusturya’dan Square Eyes’da yapımcı ve satış temsilcisi Berry Hahn, Türkiye’den yönetmen ve senarist Selcen Ergun ve Fransa’dan Clermont-Ferrand Uluslararası Kısa Film Festivali yöneticisi Tim Redford bu kategoride yer alan projeleri değerlendirecek.