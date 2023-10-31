Osmangazi Köprüsü'nde sis etkili oldu Kocaeli'de sabah saatlerinde sis etkili oldu. Osmangazi Köprüsü de sis içerisinde kaldı. Polis ekipleri de kontrol noktalarında sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda ikaz etti

Anadolu Ajansı Giriş: 31.10.2023 - 09:54 Güncelleme: 31.10.2023 - 09:54 facebook

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