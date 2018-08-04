Korean Police - Busan I Park maçı öncesi rakamlar

Güney Kore K Lig 2 heyecanı devam ediyor. Korean Police, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Busan I Park takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:00. 39 puanlı Korean Police 1. sırada bulunuyor, Busan I Park 33 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Korean Police, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Busan I Park, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 463 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Korean Police kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Busan I Park sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Korean Police son haftadaki Bucheon 1995 müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Busan I Park ise Anyang karşılaşmasında 4-3 kazandı.

Korean Police, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Korean Police, kendi sahasında 19 gol attı, 11 gol yedi.

Busan I Park ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Busan I Park, 12 gol atarken 9 gol yedi.

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