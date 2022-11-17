Meslekten ihraç edilen polis, eşini öldürdü!

Gaziantep'te, olay akşam saatlerinde Merveşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski polis memuru Mehmet Yavuz (52), çocuklarının olmadığı bir anda eve girmek istedi.
EVE GİRMESİNE İZİN VERMEDİ
DHA'da yer alan habere göre Derya Yavuz, site girişinde eve girmesine izin vermediği eşi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
ESKİ POLİS SİLAHINI ATEŞLEDİ
Kavga anında Mehmet Yavuz üzerinde bulundurduğu tabancayla eşine ateş açtı. Silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
ÜÇ ÇOCUK ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede 3 çocuk annesi Derya Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.
KATİL ZANLISI HER YERDE ARANIYOR
Derya Yavuz'un cansız bedeni incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Eşini sokak ortasında öldürdükten sonra olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.
YORUMLAR