Meslekten ihraç edilen polis, eşini öldürdü!

Gaziantep'te, olay akşam saatlerinde Merveşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski polis memuru Mehmet Yavuz (52), çocuklarının olmadığı bir anda eve girmek istedi.