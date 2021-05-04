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HaberlerGündem3. SayfaKORKUNÇ KAVGA! Son dakika... Sitede başladı acilde sürdü! Aile kavgası! - VİDEO HABER
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Sitede başladı acilde sürdü! Aile kavgası!

Antalya'da, iki aile arasında bir sitenin bahçesinde başlayan tartışma sonrası başlayan kavga, hastanenin acil servisine kadar uzandı. Kavgaya karışanların tamamına kısıtlamayı ihlalden ceza uygulanırken, gözaltına alınan 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Site bahçesindeki kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

KORKUNÇ KAVGA! Son dakika... Sitede başladı acilde sürdü! Aile kavgası! - VİDEO HABER
Sitede başladı acilde sürdü! Aile kavgası!
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DHA

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Arslanbucak Mahallesi'nde, 1 Mayıs günü bir sitenin bahçesinde N.P. ve B.S.Ç. arasında tartışma çıktı. Tarafların birbirine hakaret ettiği tartışma bir anda büyüdü. N.P.'nin babası İ.P. ve annesi E.P. ile B.S.Ç.'nin yaşı küçük olan oğlu E.E.Ç. de gelerek tartışmaya dahil oldu.

TARAFLAR SERT CİSİMLERLE BİRBİRİNE VURDU

DHA'da yer alan habere göre bir süre sonra ise B.S.Ç.'nin eşi V.Ç. ile akrabası C.O. da olaya karıştı. Taraflar birbirlerine ele geçirdikleri sert cisimlerle vurmaya kalkışıp, hakaret ederken, içlerinden biri eline aldığı büyük bıçakla bağırmaya başladı.

SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER

Bu kişiyi bir kadın zaptetmeye çalıştı. Tartışmayı gören çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafları ayırdı. Birbirinden şikayetçi olan taraflar sağlık kontrolleri için Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

ACİL SERVİSTE DARP EDİLDİLER

Hastanenin acil servisinde muayene için bekleyen B.S.Ç., eşi V.Ç. ve çocukları E.E.Ç., tartıştıkları İ.P.'nin oğulları İ.P. ile M.P. tarafından darp edildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayların ardından İ.P. ve M.P. ile C.O. gözaltına alındı. 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kavganın yaşandığı gün tam kapanma nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunması dolayısıyla olaya karışanların tamamına İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 bin 150'şer TL ceza uygulandığı öğrenildi.

OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI

Site bahçesindeki tartışma anı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kadın erkek birden fazla kişinin birbirine girdiği görüntülerde bir kişinin eline geçirdiği sopayla bir kadına vurmaya çalıştığı, bir erkeğin ise elindeki büyük bıçakla çevreye bağırıp, hakaretler ettiği anlar yer aldı.

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