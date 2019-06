Manisa’nın Salihli ilçesinde 18 yaşındaki bir genç, gece babasını göğsünden bıçaklayıp öldürdü.

Korkunç olay, Salihli’nin Seyrantepe Mahallesi 157. Sokak'ta meydana geldi. İHA'nın haberine göre, gece saat 03.00 sıralarında bıçakla yaralama ihbarı alan ekipler, Erdem ailesinin yaşadığı eve geldi. Ozan Erdem’i (42) ağır yaralı halde gören polisler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Erdem, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yapılan araştırmada Ozan Erdem’i 18 yaşındaki oğlu Halil Can Erdem’in bıçakla yaraladığı belirlendi. Ozan Erdem’in cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Halil Can Erdem, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Halil Can Erdem’in babası Ozan Erdem’i eve sürekli alkollü geldiği ve annesine eziyet ettiği için öldürdüğünü söylediği iddia edildi.