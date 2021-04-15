At masrafı cinayeti! Cesedin yüzünü kapatıp evi temizlemiş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaKORKUNÇ! Son dakika: Öldürdüğü arkadaşının gözünü kapatıp evi temizlemiş
ABONE OL

Adana'da at masrafı cinayeti! Öldürdüğü arkadaşının gözünü kapatıp evi temizlemiş

Adana’da evinde öldürülmüş halde bulunan şahsı, arkadaşının at masrafı borcundan dolayı öldürdüğü, delilleri yok etmek için de evi temizlediği ortaya çıktı. Yerde gözü açık yatan cesetten korkan zanlının, temizlik yaparken korkup yüzünü havlu ile kapattığı ortaya çıktı. Zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

KORKUNÇ! Son dakika: Öldürdüğü arkadaşının gözünü kapatıp evi temizlemiş
At masrafı cinayeti! Cesedin yüzünü kapatıp evi temizlemiş
0:00 / 0:00
İHA

Adana’da evinde öldürülmüş halde bulunan şahsı, arkadaşının at masrafı borcundan dolayı öldürdüğü, delilleri yok etmek için de evi temizlediği ortaya çıktı. Şahsın temizlik sırasında gözü açık olan maktulden korkup yüzünü havlu ile kapattığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi 46189 Sokak'taki 4 katlı evde 9 Nisan günü meydana geldi. İddiaya göre, eşinden boşanan ve tek yaşayan Ertan Ürün’den (55) Mersin’de yaşayan ağabeyi Ata Ürün, 4 gündür haber alamadı. Bu nedenle Ürün, kardeşinin komşusu Mecit Koncuk’u arayarak, “Kardeşimden haber alamıyorum. Evine gidip bakabilir misin” dedi. Koncuk, eve gidip zili çaldı ancak kapıyı açan olmadı. Koncuk, Ürün’ün başına bir şey gelmiş olabileceğini düşünerek polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis de kapıyı açtıramayınca itfaiye ekipleri gelip kapıyı açtı. Eve giren polis ve sağlık ekipleri, Ürün’ün yerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede Ürün’ün vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığını tespit etti. Ayrıca Ürün’ün birkaç gün önce bıçaklandığı belirlendi. Ürün’ün cenazesi ilk incelemenin ardından otopsi için ali tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise evde inceleme başlattı. Polis, öncelikle evden bir şey çalınıp çalınmadığına bakıp, cinayeti kim ya da kimlerin işlediğini çözmek için kapsamlı çalışma başlattı.

KATİL ARKADAŞI ÇIKTI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısını bulmak için evin etrafındaki yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntülerini alarak saniye saniye izlemeye başladı. Yapılan izlemede eve zanlının bir araçla gelip bir süre sonra aynı araçla bölgeden uzaklaştığını tespit etti. Plakadan yola çıkan ekipler, aracın Ercan G. (54) tarafından kiralandığını belirledi. Maktulün arkadaşı olduğu öğrenilen şüpheli Ercan G, Yurt Mahallesi’ndeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ertan Ürün ile arkadaşı Ercan G.’nin daha önce birlikte yarış atı satın aldıkları, atın yem ihtiyacının tamamını karşılayan Ürün’ün 2 Nisan’da evine gelen arkadaşı ile masrafın yarısını karşılamadığı gerekçesiyle tartıştığı ve çıkan kavga sırasında Ercan G.’nin mutfaktan aldığı bıçakla arkadaşını öldürdüğü iddia edildi.

Öte yandan, zanlının öldürdüğü arkadaşının yüzünü havluyla kapattıktan sonra delil bırakmamak için evde temizlik yaptığı öne sürüldü. Zanlının ifadesinde önce cinayeti işlemediğini öne sürdüğü daha sonrada kabul edip pişman olduğunu öldürmek istemediğini ancak kendisine küfür edince öldürdüğünü, yüzünü de temizlik yaparken kendisine bakıyor gibi olduğu için kapattığını söylediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! İçişleri Bakanlığı: 15 yılda cinayetler yüzde 31,5 oranında düştü
GÜNDEMİçişleri Bakanlığı: 15 yılda cinayetler yüzde 31,5 ...
MEB duyurusu: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman olacak?
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanacak?
İZİNLER İPTAL! Son dakika: İşte esnek mesainin detayları
GÜNDEMİşte esnek mesainin detayları!
Son dakika: Ahmet Şık'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke
GÜNDEMAhmet Şık'ın dokunulmazlığının kaldırılması için ...
Güneydoğu'da iftarın vazgeçilmez içeceği
GÜNDEMGüneydoğu'da iftarın vazgeçilmez içeceği
İnternet kafeler kapalı mı, açık mı? İçişleri Bakanlığı internet kafe kararı
GÜNDEMİnternet kafeler kapalı mı, açık mı?
Son dakika: Ankara'da yaşandı! Park halindeki araçta kanlı infaz - Haberler
GÜNDEMPark halindeki araçta kanlı infaz
İşte Habertürk bulmaca sayfası
GÜNDEMBugünün bulmacasını çözdünüz mü?
AYEDAŞ BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi duyuruları sorgula! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
GÜNDEMİstanbul elektrik kesintisi sorgulama
İstanbul su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler ne? İSKİ AÇIKLADI! Son dakika su kesintisi İstanbul
GÜNDEMİSKİ DUYURDU: İşte İstanbul'da su kesintisi olan ...