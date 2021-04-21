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Kavşakta TIR dehşeti! TIR dorsesi altında korkunç son

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Yeniköy kavşağında TIR dehşeti yaşandı. Dün yaşanan korkunç kazada, kontrolden çıkan TIR'ın dorsesi seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. Dorsenin altında ezilen otomobil, alev aldı. İhbar üzerine gelen ekiplerin müdahalesinde sürücüsü Selahattin Sevimli'nin (38),hayatını kaybettiği belirlendi. Facianın görüntüsü bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

KORKUNÇ! Son dakika: TIR dehşeti! Aracın üzerine devrildi
TIR dehşeti! Aracın üzerine devrildi
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DHA

Bursa'da, kontrolden çıkan TIR'ın üzerine devrildiği, seyir halindeki otomobilin sürücüsü Selahattin Sevimli (38),hayatını kaybetti. TIR'daki 2 kişi de yaralanırken, feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında, Orhangazi ilçesi Yeniköy kavşağında meydana geldi. Yakup Işık'ın (38) kullandığı 16 AHV 969 plakalı, sunta yüklü TIR, Selahattin Sevimli yönetimindeki 10 SB 690 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Seyir halindeki otomobil, kazanın ardından alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada, Yakup Işık ile TIR'da bulunan Sadık Karahasan (57) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

EZİLEN OTOMOBİL VİNÇLE ÇIKARILDI

TIR'ın dorsesinin altında kalan otomobil ise vinçle çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Selahattin Sevimli´nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sevimli'nin cesedi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Sevimli'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Bursa-Yalova kara yolu, bir süre trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle oluşan uzun araç kuyruğu, dronla havadan görüntülendi. Çevredeki bazı kişilerin de inşaat halindeki 3 katlı binaya çıkıp, bölgedeki çalışmaları izlemesi dikkat çekti. TIR ve otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından kara yolu, 1.5 saat sonra trafiğe yeniden açıldı.

TIR'IN DEVRİLME ANI KAMERADA

Kazada kontrolden çıkan TIR'ın devrildiği an, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere TIR'ın devrilmesi, kazayı gören esnaf Metin Çakmak'ın tepkisi ve çevredekilerin kaza yapan araçlara doğru koştuğu anlar yer aldı. Kazayı anlatan Çakmak, "Önce başka bir araca çarptı. Sonra devrildi. Birden yanmaya başladı. İtfaiye gelene kadar biz müdahale ettik. Maalesef bu üzücü olay oldu" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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