Korkunun cazibesi: İzlerken korkuyor olmamıza rağmen neden korku filmlerini bu kadar çok seviyoruz?

BAZI İNSANLAR NEDEN KORKU FİLMLERİNDEN HOŞLANMAZ?

Herkes korku filmi izlemiyor ve bu deneyimden keyif almıyor. Eğer bu insanlardan biriyseniz, filmi izledikten sonra günler hatta aylar boyunca filmin dehşetinden kaçmanız imkansız olabilir. Bunun yerine, her gece yatağınızda uzanır, dolabınızdan bir şeylerin çıkacağı düşüncesine kapılır ve o filmi hiç izlememiş olmayı dilersiniz.