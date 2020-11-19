Karadeniz ormanlarının geleceğe nefes olması için emek veriyorlar

ABD'li ilaç fırması Pfizer ile BioNTech'in aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95 oranında koruma sağlandığını duyurdu.



Şirketten yapılan açıklamada, Pfizer'in bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdiği aşının 3'üncü aşama denemelerinde Covid-19'a karşı yüzde 95 etkili olduğu bildirildi.



AŞI 65 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLERDE ETKİLİLİK YÜZDE 94



Aşının yaş, etnik grup ve cinsiyete karşı tutarlılık gösterdiği belirtilen açıklamada, aşının 65 yaş üstü kişilerde ise yüzde 94 etkili olduğu kaydedildi.



Açıklamada, aşının, ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) gerekli güvenlik kriterlerini karşıladığı ve herhangi bir ciddi güvenlik endişesi olmadığı belirtildi.



Aşının risk altındaki gruplara acil tatbiki için birkaç gün içinde FDA'ya başvurulacağı ve dünya genelindeki diğer ilgili kurumlarla da veri paylaşımı yapılacağı aktarıldı.



Açıklamada, 2020'de aşıdan 50 milyon doz, 2021'in sonuna kadarsa 1.3 milyar doz üretilmesinin planlandığı ifade edildi.

İŞTE KORONAVİRÜS AŞISININ FİYATI



Aşı çalışmalarında yaşanan olumlu gelişme sonrası "Korona aşısı fiyatı ne kadar?" sorusu da cevaını arıyordu. Nihayet bu soru da cevabını buldu. BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının fiyatı ABD'deki fiyatlandırılmaya göre doz başına 159 TL olacak.