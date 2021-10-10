CORONA VİRÜSÜN BİR BELİRTİSİ DE KONJONKTİVİT Mİ?

Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha tespit edildi. Çin’deki verileri inceleyen doktorlar, pembe göz olarak da bilinen konjonktivitin (Gözlerin beyazlar ve göz kapaklarının iç kısmında zarlarını kaplayan bölgenin kızarıklık ve iltihabı) koronavirüsün nadir görülen bir belirtisi olabileceğini duyurdu. Uzmanlar, göz doktorlarına konjonktiviti olan, gözünde kızarıklık, şişme ve bazen de bir veya her iki gözde yapışkan akıntı gibi semptomları olan kişilerin öksürük, nefes darlığı, ateş ve solunum semptomları gibi şikayetleri de varsa tetikte olmaları gerektiği uyarısında bulundu.