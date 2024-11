Koronavirüs sandığı hastalığı karaciğer nakliyle yendi

İstanbul'da ikamet eden 52 yaşındaki iş insanı Adem Çakıroğlu, Mayıs 2021'de vücudunda aniden gelişen değişimleri koronavirüs belirtisi zannetti.

Bel ağrısı, halsizlik ve yorgunluk yaşayan Çakıroğlu, koronavirüs testi yaptırmak üzere Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

İlk testi negatif çıkan Çakıroğlu, kısa bir aranın ardından yeniden test yaptırmaya gitti ve yine aynı sonucu aldı. Bir gece ağzından kan gelmesiyle tekrar hastanenin yolunu tutan Çakıroğlu'na, yapılan tetkiklerin ardından Hepatit B'ye bağlı siroz teşhisi konuldu.

Kan bağışı başta olmak üzere organ naklinin de ne kadar önemli olduğunu bu süreçte anladığını vurgulayan Çakıroğlu, yakınlarıyla birlikte organ arayışında hızlı bir şekilde çözüm üretmeye başladıklarını belirtti.

Başka birinden organ alacak olmanın da çok zor olduğunu kaydeden Çakıroğlu, "Ailem, başta eşim 'Hemen verebiliriz.' dedi ama kriterler uymadı. Benim şansım, ilk donör arayışımızda hemen uyması oldu. Yemeniz içmeniz, sosyal hayatınız her şey değişiyor. 30 Eylül öncesi Adem ile ondan önceki Adem birbirinden tamamen farklı kişiler. İnşallah organ nakli bekleyen hastalar bizim gibi şanslı olur. Her bir organ başka bir bedende can buluyor" diye konuştu.