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Haberler Gündem SON DAKİKA: Koronavirüs vaka sayıları 20 bine düştü! 12 Mart Cumartesi Koronavirüs Tablosu AÇIKLANDI!
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Koronavirüs vaka sayıları 20 bine düştü! 12 Mart Cumartesi Koronavirüs Tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam düzenli olarak paylaşılan güncel koronavirüs verileri vatandaşın gündeminde. Bilindiği gibi Omicron varyantının etkisiyle koronavirüs vaka sayıları hızla yükselmişti. Bir süredir düşüş kaydedilen güncel vaka sayıları için gözler Sağlık Bakanlığı'na çevrildi.

SON DAKİKA: Koronavirüs vaka sayıları 20 bine düştü! 12 Mart Cumartesi Koronavirüs Tablosu AÇIKLANDI!

12 Mart güncel koronavirüs tablosu ve vaka sayıları araştırılıyor. Koronavirüsle mücadelede uygulanan kısıtlamalardan bazıları kaldırıldı. 2 Mart Çarşamba günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin bir araya gelmesiyle gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısında kamusal alanda belirtilmesi zorunlu olan HES kodu uygulamasının sona erdiği ve maske zorunluluğu ile değişiklik yapılmasına karar verildi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de omicron varyantının neden olduğu vaka artış sayısı uzun süredir gündemden düşmüyordu. Yeni tedbirlerin ardından güncel koronavirüs vaka sayıların a ilgi arttı. Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu her akşam "covid19.saglik.gov.tr" adresinde yayınlanıyor.

12 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI!

12 Mart Cumartesi günü Türkiye'de yapılan Covid-19 testlerini, vaka ve vefat sayılarını içeren günlük koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Güncel koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldığında haberimizde yer alacak.

GÜNCEL VAKA SAYILARI

12 Mart Cumartesi günü Türkiye koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 20 bin 465 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 132 oldu.

Bir günde toplam 318 bin 846 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 42 bin 751 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,22 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,01 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 235 bin 452’ye yükseldi.

İKİ DOZ AŞILAMADA EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK İLLER

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

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