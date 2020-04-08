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Bir pandeminin bu ölçüde dehşet verici olabileceği konusunda yıllardır bilim kurgu filmleri ile uyarılıyoruz. Şiddetli savaş, krizler, endemik kırılganlık, devletin çöküşü ve sefalet koşullarında yaşayanlar, bundan daha da kötüsünün olamayacağını düşündükleri için başta Ortadoğu ülkeleri sürece hazırlıksız yakalanmış durumda. Huzurlu ve müreffeh bölgelerde yaşayanlar ise hiçbir şeyin onlara zarar veremeyeceğini ve mutlu yaşamlarını sürdürmelerinin kaderlerinde olduğunu düşünebiliyorlardı. Ancak artık denkleme başka değişkenler eklendi. Dünyaya kapalı Ortadoğu ülkelerinde tehlike çanları çalmaya başladı. Bu durum sıcakların gelmesi ile salgının sonlanacağına dair umutları da azaltıyor...

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in analiz haberi...

Arap devletlerinde koronavirüse yakalanan hasta sayısının artabileceği endişesi büyürken, Ortadoğu ülkeleri de alarm durumuna geçti. Ancak tedbir çözümlerinden çok olayların üzerini kapatma yolu tercih ediliyor.

"KORONAVİRÜS SURİYE'YE GEÇ GİRDİ" İDDİASI...

Resmi rakamlara inanırsanız koronavirüsü Suriye'ye geç ulaştı ve oraya pek yayılmadı. Suriye Sağlık Bakanı Nizar Yazigi, Suriye topraklarında ilk teyit edilmiş enfeksiyonu 23 Mart'ta bildirdi. Yazigi, enfekte olan kişinin son zamanlarda yurt dışından Suriye’ye giriş yapan 20 yaşında genç bir kadın olduğunu söyledi. Sadece dört gün sonra 27 Mart Cuma günü yapılan resmi bir açıklamada Suriyeli bir kadın, Irak sınırından yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Deyrizor kentinde geçirdiği enfeksiyon nedeniyle öldü. Ülkede nisan ayının başlarında on vaka ve iki ölüm rapor edildi ancak kimse bu sayıların ne kadar güvenilir olduğunu bilmiyor. Yerel kaynaklar ise, Deyrizor'da dört Iraklının yanı sıra iki İranlının enfekte olduğunu bildirdi. Buna ek olarak salgının bölgede bulunan İranlı milisler arasında daha fazla ölüme yol açtığını belirtiliyor.

İRAN VİRÜSÜ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA İHRAÇ ETTİ

Deyrizor, Irak üzerinden Suriye'ye giren İranlı milislerin ilk temas noktasıdır. Dünyanın koronadan en çok etkilenen ülkelerinden biri olan İran, Beşar Esad'a askeri desteği nedeniyle istemeden virüsü Suriye'ye ihraç mı ediyor? Sorunun yanıtı evet. Zira aynı İran bu virüsü Kandil ve Mahmur üzerinden terör örgütü PKK militanlarına da ihraç etmiş durumda.

VİRÜSTEN SİLAHLI GRUPLAR DA NASİBİNİ ALDI!

Irak’ta ise işler daha kötü. Zira Irak sağlık bakanlığının açıkladığı rakamlar her geçen gün artış gösteriyor. Kendi halkına sokağa çıkma yasağı ilen eden Irak yönetimi her gün İran’dan gelen binlerce Şii’nin Necef ve Kerbala ziyaretlerini engelleyebilmiş değil. Özellikle Bedir Tugayları içindeki Şii Türkmen silahlı grupların da Koronavirüsten etkilendiği söyleniyor. Kerkük’te görülen ilk vakaların da İran menşeili olması dikkat çekicidir. Kürt yönetimi ise İran ile olan günlük karayolu ile petrol taşımacılığına devam ediyor. Günlük 600 TIR’lık giriş çıkışın olduğunu ifade eden Süleymaniye halkı ise durumdan oldukça ürküyor.

SİSİ'NİN AÇIKLAMASI KİMSEYİ TATMİN ETMEDİ

Mısır’ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi dün yaptığı açıklamada, ülkesinin salgınla baş edebileceğinden kuşku duyulmasına karşı çıktı. Ancak Mısır’da Sisi’nin açıklamalarının aksine durum hiç de hoş görünmüyor. Mısır Vakıflar Bakanlığı ise ülke tarihinde ilk kez Mısırlıların teravih namazına gitmesini yasakladı ve camilerin ancak hiçbir pozitif vaka tespit edilmemesi ve insanların bir araya gelmesinin bir salgın tehlikesi yaratmayacağının teyit edilmesi halinde tekrar açılacağını beyan etti.

BAE, KATAR, FAS, TUNUS'TA ÖLÜMLER ARTIYOR

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) dün yaptığı açıklamada, Orta Doğu'nun çoğu ülkesinin günlük vaka sayısında endişe verici bir artış yaşandığını ama salgının kontrol edilmesi konusunda bölgenin hala bir şansının olduğunu söyledi.Pazar akşamı beş Arap ülkesinde -BAE, Katar, Mısır, Fas, Tunus- virüs kurbanlarının sayısında artış görüldü. BAE Sağlık Bakanlığı, 264 yeni vakayla birlikte toplam vaka sayısını 1.798 olarak açıklarken, Katar Sağlık Bakanlığı toplam vefat sayısının dörde yükseldiğini beyan etti.Mısır Sağlık Bakanlığı ise 103 yeni vaka olduğunu, altı iyileşme ve yedi vefat kaydedildiğini bildirdi. Fas Sağlık Bakanlığı da vefat sayısının 69'a yükseldiğini duyururken Tunus, vefat sayısının 22'ye çıktığını açıkladı.

SUUDİ ARABİSTAN'DA TALİMATLARA UYUN TALİMATI

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tawfik el Rabia ise yeni tip "COVID-19'un" ülkesinde on bin ile 200 bin kişiyi etkileyebileceğini söyledi ve halka, devletin talimatlarına uyma çağrısı yaptı.

30 milyon nüfuslu Krallıkta şimdiye kadar 2.795 vaka tespit edilirken, vefat sayısı 41'e ulaştı. Bu sayı, altı üyeli Körfez İş Birliği Konseyi ülkeleri arasında en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.