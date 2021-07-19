Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan 17 yaşındaki tenisçi, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle Tokyo'daki oyunlara katılamayacağını ve bu nedenle üzgün olduğunu belirtti.

Bu sezon en önemli başarısına Fransa Açık'ta çeyrek finale kalarak ulaşan Gauff, tek kadınlarda ilk 100'e giren en genç tenisçi rekorunu elinde bulunduruyor.

Tek erkeklerde İsviçreli Roger Federer, İspanyol Rafae Nadal, İtalyan Matteo Berrettini ve Büyük Britanyalı Daniel Evans, tek kadınlarda ABD'li Serena Williams, Rumen Simona Halep, Alman Angelique Kerber ve Büyük Britanyalı Johanna Konta, Tokyo 2020'ye katılamayacağını önceden duyurmuştu.