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Koronavirüste 5. dalga uyarısı!

Koronavirüste 5. dalganın başladığını söyleyen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Avrupa'da 4. dalga bitmeden 5. dalga başladı. 4. dalgada düzlüğe gelmeyi beklerken, birçok ülke daha inişe yeni başlamışken yeniden vaka sayıları artmaya başladı" dedi. Ceyhan, Türkiye'nin de yeni bir koronavirüs dalgası ihtimaline karşı mutlaka tedbir alması gerektiğini açıkladı

Koronavirüste 5. dalga uyarısı! - Haberler
Koronavirüste 5. dalga uyarısı!
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HABERTURK.COM

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüste 5. dalgaya dikkat çekti.

5. DALGA BAŞLADI

Prof. Dr. Ceyhan, "Avrupa ülkeleri özellikle Türkiye, Rusya ve İngiltere'nin yüksek vaka sayılarının da etkisiyle 4. dalga daha devam ederken 5. dalga başladı, yeni bir artış dönemine girdiler" dedi.

Vaka ve ölüm sayılarındaki artışa dikkat çeken Prof. Dr. Ceyhan, "Avrupa'da 4. dalga bitmeden 5. dalga başladı" dedi.

Prof. Dr. Ceyhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütün dünyada genellikle paralel seyreder. Tüm dünyada bir dalga biter, arkasından yeni bir dalga başlar ve tüm dünyayı etkiler. Tekrar inişe geçtiğinde bütün dünya inişe geçer. Bu defa 4. dalgada düzlüğe gelmeyi beklerken, birçok ülke de daha inişe yeni başlamışken yeniden vaka sayıları artmaya başladı. Arada o düz çizgi oluşmadı."

"SONUNDA BİZ DE BÖYLE BİR TABLO YAŞAYABİLİRİZ"

Türkiye'nin de yeni bir koronavirüs dalgası ihtimaline karşı mutlaka tedbir alması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Ceyhan, "Türkiye'de eğer bu tedbirler ve bu uyum düzeğiyle devam edersek ve aşılamada yüzde 80'e varma hedefimiz bizden uzaklaşmaya devam ederse sonunda biz de böyle bir tablo yaşayabiliriz, çok dikkatli olmalıyız. O yüzden mutlaka tedbirler almamız lazım, şu an uygulamadığımız bazı kısıtlama önlemlerini ve bireysel tedbirleri artırmak zorundayız" diye konuştu.

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