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HaberlerDünyaALARM! Son dakika: Dünya diken üzerinde... Çin yeniden alarma geçti
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Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin yeniden alarma geçti!

Koronavirüs salgının kontrol altına alındığı Çin'de, Guangdong eyaletinde tespit edilen 20 yerel vakanın ardından yetkililer alarma geçti. Bölgede seyahat yasakları yeniden uygulanmaya başlandı.

ALARM! Son dakika: Dünya diken üzerinde... Çin yeniden alarma geçti
Çin yeniden alarma geçti!
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HABERTURK.COM

Koronavirüs salgının ortaya çıktığı ve hayatın normale döndüğü Çin'de Guangdong eyalatinde artan vakalar sebebiyle seyahat yasakları yeniden uygulanmaya başladı.

Associated Press'te yer alan habere göre, Çin'in güneydeki eyaleti, kalabalık bölgeden ayrılanların enfeksiyonlarında artışın gözlemlenmesinin ardından alarma geçti.

Hong Kong sınırındaki Guangdong’da 24 saat içinde yerel kaynaklı 20 yeni vaka kaydedildi. Guangdong’da tespit edilen vaka sayıları dünyadaki birçok yerle karşılaştırıldığında düşük olsa da artış, hastalığı kontrol altına aldıklarını düşünen Çinli yetkilileri sarstı.

Guangdong'dan uçak, tren, otobüs veya özel araçla ayrılan insanların son 72 saat içinde yaptırdıkları testin sonuçlarını sunması gerektiğini duyurdu. Bu kriterleri yerine getirmeyenlerin bölgeden ayrılamayacağının altı çizildi.

Aynı açıklamada kamyon sürücüleri için test istasyonlarının ana yollara kurulacağı bilgisi de yer aldı.

EVDE KALMALARI SÖYLENDİ

Cumartesi günü, bir Guangzhou mahallesinin sakinlerine evde kalmaları emredildi. Bazı bölgelerde, açık hava pazarları ve çocuk bakım tesisleri kapatıldı ve yüz yüze ilkokul dersleri iptal edildi restoranların kapalı alanlarında hizmet vermesi yasaklandı.

TOPLU TEST EMRİ

15 milyon insanın yaşadığı eyalet başkenti Guangzhou’da hükümet, 21 Mayıs'tan itibaren yerel kaynaklı enfeksiyonların tespit edilmesinin ardından toplu test emri verdi. Hükümet, geçen Çarşamba gününe kadar 700 bin kişinin test edildiğini söyledi.

Çin, koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasıyla yurt içi seyahat kısıtlamalarını gevşetmişti. Yurt dışından gelen yolcular için test gerekiyor.

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