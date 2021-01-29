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Salgında süreci en iyi yöneten ülke Yeni Zelanda, en kötü yöneten ise Brezilya oldu

Koronavirüs salgınında ülkelerin süreci nasıl yönettiklerini inceleyen Avustralya'nın Lowy Enstitüsü tarafından yayınlanan rapor, süreci Yeni Zelanda'nın en başarılı, Brezilya’nın ise en başarısız şekilde yönettiğini ortaya koydu

KORONAYLA MÜCADELEDE EN BAŞARISIZ ÜLKE! Salgında süreci en iyi yöneten ve başarısız olan ülkeler açıklandı
Salgında süreci en iyi yöneten ülke açıklandı
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İHA

Avustralya'nın Sydney kentinde küresel politikaları takip eden bağımsız uluslararası politika düşünce kuruluşu Lowy Enstitüsü, koronavirüs salgını ile mücadelede ülkelerin performansını inceledi.

98 ÜLKENİN 36 HAFTALIK SÜRECİ DEĞERLENDİRİLDİ

Lowy Enstitüsü toplam 98 ülkede, 9 Ocak 2021'e kadar mevcut verileri kullandı. Araştırmada, her ülkede görülen 100 korona vakasının kaydedilmesinin ardından 36 haftalık süreci değerlendirdi.

Enstitü, gerçekleştirdiği incelemenin sonucu “Covid Performans Endeksi” adlı raporunda yayınladı. Raporda ülkelerin korona virüs salgınıyla mücadeleyi ne kadar başarılı veya başarısız yönettiği gözler önüne serildi. Raporda, Yeni Zelanda en başarılı performansı gösteren ülke olurken Yeni Zelanda’yı Vietnam, Tayvan, Tayland, Kıbrıs, Ruanda, İzlanda, Avustralya, Letonya ve Sri Lanka takip etti.

Aynı raporda Brezilya ise en başarısız performansı gösteren ülke oldu. ABD, İran, Kolombiya, Meksika ise Brezilya’dan sonra en başarısız süreç yöneten ülkeler arasında yer aldı.

Brezilya, dünya genelinde koronavirüs salgınında en fazla can kaybının yaşandığı ülke sıralamasında ABD’den sonra ikinci, vaka sayısı sıralamasında ise ABD ve Hindistan’ın ardından üçüncü sırada yer almaya devam ediyor. Brezilya’da toplam korona virüs vaka sayısı 9 milyon 485’e, korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 220 bin 237’ye çıktı.

ÖLÇÜMDE ALTI DEĞİŞKEN KULLANILDI

Lowy Enstitüsü ülkelerin performansı ölçerken 6 değişkeni kullandı. Kullanılan değişkenler olarak, doğrulanmış vaka sayısı, kaydedilen ölü sayısı, her bir milyonda kişi başına doğrulanmış vakalar, her bir milyonda kişi başına doğrulanmış ölümler, test edilmiş kişilerden doğrulanmış vaka oranı, her bin kişi başına yapılan testler dikkate alındı.

ERKEN ÖNLEMLERİ ALAN ÜLKE: YENİ ZELANDA

İlk koronavirüs vakasının 25 Ocak 2020’da kaydedildiği Yeni Zelanda, sınırlarını kapatan ilk ülkelerden biri oldu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),Yeni Zelanda’yı koronavirüs salgınını kontrol altına almada başarılı olan ülke olarak adlandırmıştı.

DSÖ’ye göre, erken önlem alarak başarı sağlayan Yeni Zelanda'da ilk vakanın ortaya çıkmasının ardından 15 Haziran 2020'ye kadar, herhangi yeni bir vaka tespit edilmemişti.

Yeni Zelanda Halk Sağlığı Genel Müdürü Ashley Bloomfield, koronavirüs mücadelesindeki başarının hızlı test stratejisi, filyasyon ekiplerinin çabaları ve karantina uygulamasına dayandığını söylemişti.

Yeni Zelanda’da şimdiye kadar toplam koronavirüs vaka sayısı 2 bin 299’a ulaşırken koronavirüsten kaynaklanan can kaybı 25 olarak açıklandı.

Koronavirüs salgını dünya genelinde etkili olmaya devam ediyor. Salgına karşı aşılama çalışmaları başlarken, dünya genelinde vaka sayısı 101 milyon 529 bin 722’ye yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 milyon 186 bin 606’ya ulaştı.

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