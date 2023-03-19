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Haberler Gündem 3. Sayfa Korsan taksicilik yapan polis katil oldu!
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Kocaeli'de korsan taksicilik yapan polis katil oldu!

Kocaeli'nde izin gününde korsan taksicilik yapan polis memuru tartıştığı iki müşterisine ateş açtı. Zanlı, müşterilerden birini öldürdü diğerini de ağır yaraladı. Savunmasında yolcuların kendisine saldırdığını söyleyen şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderildi

Korsan taksicilik yapan polis katil oldu!
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Habertürk TV

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olan Semih Yavuz, iddiaya göre mesai saatleri dışında aracıyla korsan taksicilik yapıyordu. Olay günü Tuzla'da bulunan iki müşterisi kendisini arayıp eve gitmek istediklerini söyledi.

SHOW Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre ilçeye giden polis memuru, Yalçın Celep ve arkadaşını aracına aldı. Ancak bir süre sonra aralarında sigara kavgası başladı.

İddiaya göre Yalçın Celep ve arkadaşı araçta sigara içmek istedi. Bunun üzerine polis memuru yasak olduğunu söyledi. Aralarında da bir anda tartışma başladı. Polis memurunun iddiasına göre yolcular emniyet kemeriyle boğazını sıkmaya ve kendisini yumruklamaya başladı.

Ardından da polis memuru iki müşterisine kurşun yağdırdı. Yaralılardan Yalçın Celep yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan polis memuru da tutuklandı. Şüpheli ifadesinde ise yolcuların kendisine saldırıp küfrettiğini ileri sürdü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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